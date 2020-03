Zgodnie z zaleceniem Powiatowego Inspektora Sanitarno-Epidemiologicznego w Szczecinie, została podjęta decyzja o czasowym zamknięciu dwóch szczecińskich placówek oświatowych Filii Przedszkola Publicznego nr 58 oraz Szkoły Podstawowej nr 45 - poinformowały służby prasowe szczecińskiego magistratu.

W placówkach przebywały osoby, co do których zachodzi podejrzenie zarażenia się koronawirusem – podał magistrat. W związku z koniecznością przeprowadzenia dezynfekcji pomieszczeń placówki będą nieczynne do najbliższego czwartku.

Rodzice zostali poproszeni o możliwie jak najszybsze odebranie dzieci z placówek oraz o monitorowanie stanu zdrowia dzieci – poinformował magistrat.

Z informacji rzecznika prasowego szczecińskiego sanepidu Małgorzaty Kapłan wynika, że trójka dzieci uczęszczających do dwóch placówek przebywała ostatni wraz z matką w Niemczech.

W szczecińskim szpitalu przebywa obecnie dwoje pacjentów z potwierdzonym koronawirusem. U mężczyzny i kobiety zakażenie nowym wirusem potwierdzono w piątek. To osoby w średnim wieku, pochodzące ze Stargardu (Zachodniopomorskie). Wcześniej przebywały w północnych Włoszech. Mężczyzna jest w stanie stabilnym. Stan kobiety pogorszył się; wymaga obecnie intensywnej opieki medycznej.

W szpitalu w Szczecinie przebywa obecnie także pięć osób z podejrzeniem koronawirusa, wśród nich jest jedno dziecko.(PAP)

autor: Kacper Reszczyński