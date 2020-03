W niedzielę wieczorem resort zdrowia podał, że w kraju są trzy nowe przypadki zarażenia koronawirusem. Chorzy przebywają w szpitalach w Raciborzu, Wrocławiu i Warszawie.

Hospitalizowany w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego pacjent to mężczyzna, który skończył 70 lat. Trafił on do szpitala w piątek. "Pacjent jest w ciężkim stanie" - powiedziała w niedzielę PAP rzeczniczka tego szpitala Urszula Małecka.

Według informacji przekazany przez Małecką, mężczyzna zaraził się o osób z rodziny, które przyjechały do niego z USA. Bliscy pacjenta zostali objęci nadzorem służb medycznych.

W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego przebywa jeszcze 26-letni mężczyzna zarażony koronawirusem. "Ten pacjent jest w bardzo dobrym stanie" - powiedziała Małecka.

Na oddziale zakaźnym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu obecnie hospitalizowanych jest z podejrzeniem koronawirusa 23 pacjentów.