Francja: Liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa wzrosła do 16 [NAJNOWSZY BILANS]

Do 16 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych epidemii koronawirusa we Francji, potwierdzono też 949 przypadków zakażenia Covid-19 - oświadczył w sobotę wieczorem dyrektor generalny we francuskim ministerstwie zdrowia Jerome Salomon.