Minister Jarosińska-Jedynak wzięła udział w zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego konferencji „Dostępność Plus w woj. śląskim – perspektywa różnych sektorów” - dla przedstawicieli instytucji działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Jak zaznaczyła, liczy na sukces programu wobec wielu potrzeb: zastrzegła, że sama, wychodząc tego dnia z hotelu z ciężką walizką, miała z nią problem na zbyt stromej pochylni. „Chcemy nad tym pracować, chcemy się od was uczyć” - mówiła minister funduszy do uczestników konferencji. „Program działa od ponad półtora roku. Udało się wiele inwestycji, wiele projektów rozpocząć” - zaznaczyła.

„Na efekty pewnie będziemy musieli jeszcze chwilę poczekać, bo to są kwestie inwestycyjne, infrastrukturalne, ale też wiele kwestii związanych ze szkoleniami, z przygotowaniem urzędników czy chociażby pracowników sektora transportu publicznego – aby wiedzieli, w jaki sposób pomagać osobom o szczególnych potrzebach” - wyjaśniała Jarosińska-Jedynak.

„23 mld zł – to cały rządowy program (…), natomiast dzisiaj możemy już mówić o ponad 6 mld zł, które są zaangażowane w realizację projektu. Dostępne szkoły, dostępne uczelnie, szkolenia związane z psami-przewodnikami, dostępne samorządy – to naprawdę wszystko się dzieje” - akcentowała szefowa MFiPR.

„Cieszę się, że też zaczyna dziać się w głowach włodarzy, w naszych głowach” - oceniła Jarosińska-Jedynak, apelując do szczególnie zainteresowanych środowisk o możliwie szeroką współpracę i kolejne pomysły. „Rządowy program Dostępność Plus za chwilę dotknie każdego z nas – bo to też program dla seniorów, więc każdy z nas będzie prędzej czy później jego odbiorcą” - przypomniała.

W informacji ministerstwa nt. wtorkowej konferencji w Katowicach podano ponadto, że w ramach programu Dostępność Plus i wydatkowanych ok. 6 mld zł trwają też prace nad dostępnymi placówkami opieki zdrowotnej i uruchomiony został fundusz dostępności dla mieszkańców bloków.

Przygotowano też prawo, które nakłada obowiązki na instytucje publiczne, realizowane są usługi społeczne dla mieszkańców, dla seniorów, remontowane są dworce i przystanki i wymieniany jest tabor transportowy na nowszy i bardziej dostępny. MFiPR zapewniło, że wciąż poszukiwane są nowe inicjatywy.

Minister we wtorek nawiązała też do zainstalowanych w budynkach Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego urządzeń systemu Totupoint. Przeznaczone dla osób z problemami ze wzrokiem rozwiązanie wykorzystuje czujniki, które wysyłają stosowne informacje na komórkę wyposażoną w darmową aplikację. W efekcie smartfon przekazuje użytkownikowi informacje o otoczeniu.

„Cieszę się mocno, że pan marszałek postanowił zrobić krok na schodach - schody przeważnie kojarzone są z barierami; z czymś czego nie mogą pokonać osoby z niepełnosprawnością. Więc dziękuję (…) za to, że możemy oglądać w pierwszym urzędzie marszałkowskim w Polsce system Totupointów - pomocny dla osób niewidomych” - zaznaczyła Jarosińska-Jedynak.(PAP)

autor: Mateusz Babak