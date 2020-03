"Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego obowiązkowemu badaniu temperatury muszą być poddawani pasażerowie przylatujący z takich kierunków, jak Włochy, Chiny, Korea Południowa oraz Iran. Pomiar temperatury prowadzony jest przez stosowne służby, w tym służby medyczne Lotniska Chopina" - powiedział w poniedziałek PAP Rudzki.

Zapewnił, że całą dobę na lotnisku czuwają służby ratownictwa medycznego, gotowe nieść pomoc pasażerom.

Jak powiedział Rudzki, do Polski nie ma bezpośrednich połączeń z Iranu. Do Seulu z Warszawy lata PLL LOT.

Z kolei do Włoch z Warszawy latają: LOT, Wizz Air i Alitalia.

W związku z epidemią koronawirusa, Polskie Linie Lotnicze LOT zawiesiły rejsy między Warszawą a Pekinem do 28 marca br. Natomiast do Warszawy lata Air China. Jednak przewoźnik zredukował liczbę rejsów z trzech tygodniowo do sześciu-ośmiu rejsów miesięcznie.

"Przylatującym z Chin oraz z Włoch mierzona jest temperatura, a także rozdawane są karty lokalizacyjne po to, aby w razie jakiegokolwiek zagrożenia być w kontakcie z pasażerami" - powiedział.

Rudzki tłumaczy, że jeśli ktoś z badanych ma podwyższoną temperaturę, czyli powyżej 37 stopni C, a bliżej 38 stopni C, to wówczas taka osoba jest przeprowadzana do karetki. Tam przeprowadzony zostaje z nią wywiad medyczny, a następnie poddana jest badaniu lekarskiemu.

GIS podał w poniedziałek na swojej stronie internetowej, że wszyscy pasażerowie lotów bezpośrednich, podróżujących z obszarów o utrzymującej się transmisji SARS-CoV-2 podlegają obowiązkowemu badaniu temperatury ciała.

"Jeśli pomiar temperatury ciała nie zostanie przeprowadzony na pokładzie samolotu pasażerskiego badanie takie wykonuje personel wyznaczony przez zarządzającego lotniskiem lub służby sanitarne, lub Straż Graniczną, z wyłączeniem agentów handlingowych" - czytamy na stronie GIS.

Zaznaczono, że pomiar temperatury wykonuje się metodą bezdotykową, np. przy użyciu pirometrów.

"Jeśli liczba pasażerów podlegających obowiązkowemu badaniu temperatury ciała przekracza 50 proc. wszystkich podróżnych przylatujących w ciągu doby, należy rozważyć możliwość przeprowadzenia pomiaru temperatury przy użyciu kamer termowizyjnych" - zaleca GIS. Jak dodano, ewentualne badanie termowizyjne powinno by prowadzone w zaaranżowanym kanale screaningowym, tj. przejściu, które będzie obejmowane całą szerokość obrazu kamery oraz nie będzie pozwalało na zbyt szybkie przemieszczanie się pasażerów.

GIS podkreśla, że samolot, w którym przebywała osoba z podejrzeniem SARS-CoV-2, powinien zostać zdezynfekowany zgodnie z procedurami agentów obsługi naziemnej.

Choroba zakaźna COVID-19, wywołana przez koronawirusa SARS-CoV-2, pojawiła się w grudniu w Wuhanie w środkowych Chinach. Od 31 grudnia 2019 r. do 1 marca br. zanotowano 87 tys. 24 potwierdzonych przypadków COVID-19, w tym 2979 zgonów – podał w niedzielę GIS. GIS nie zaleca podróżowania m.in. do Chin, Hongkongu oraz Korei Południowej, Włoch, Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu.