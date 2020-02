Był to już czwarty zgon osoby, która przebywała na na pokładzie wycieczkowca.

Jak podał dziennik „Yomiuri Shimbun” mężczyzna zaraził się koronawirusem, ale japońskie ministerstwo zdrowia dotychczas tego nie potwierdziło.

Wycieczkowiec wyruszył z Jokohamy z ponad 3700 pasażerami i członkami załogi w rejs, który został przerwany po wykryciu u jednego z pasażerów koronawirusa. Został on wysadzony na ląd w Hongkongu a statek powrócił do Jokohamy, gdzie poddano go 4 lutego dwutygodniowej kwarantannie.

Ta decyzja władz japońskich była krytykowana bowiem - zdaniem lekarzy epidemiologów - wirus znalazł na statku idealne wręcz warunki do rozprzestrzeniania się.

Dotychczas zainfekowanie koronawirusem wykryto u 691 osób ze statku. Zostały one hospitalizowane w szpitalach japońskich.

Pasażerowie, którzy zeszli już na ląd i u których nie wykryto wirusa zostali albo przewiezieni do ich krajów (aby odbyć kolejną kwarantannę), albo udali się do domów, albo do japońskich hoteli lub też, gdy mieli kontakt z osobą zarażoną, zostali umieszczeni w specjalnych ośrodkach recepcyjnych. (PAP)