MSZ przypomniało, że we Włoszech odnotowuje się stały wzrost liczby zachorowań wywołanych koronawirusem, głównie w regionach północnych - w Lombardii (prowincja Lodi) oraz w Wenecji Euganejskiej.

Resort odradza podróże, które nie są konieczne, do 11 gmin objętych kwarantanną przez władze włoskie: w regionie Lombardi - Codogno, Castiglione d’Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo, San Fiorano oraz w regionie Wenecji Euganejskiej - Vo’ Euganeo (Padwa).

Resort dyplomacji podkreślił, że sytuacja jest dynamiczna, a włoska Obrona Cywilna zaznacza, że trudno przewidzieć kierunki rozprzestrzeniania się koronawirusa. MSZ zaapelował również o śledzenie bieżących informacji dotyczących występowania wirusa, które zamieszczane są na stronie placówek polskich we Włoszech, Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz na stronie włoskiego Ministerstwa Zdrowia.

MSZ podkreślił, że należy również liczyć się z możliwymi utrudnieniami wynikającymi z podejmowanych przez władze włoskie działaniami prewencyjnymi, w tym kontrolami na lotniskach.

"Włoskie władze podjęły szereg działań o charakterze prewencyjnym mających na celu skuteczną ochronę zdrowia publicznego oraz powstrzymanie rozprzestrzeniania się wirusa. Odwołane zostały wszystkie imprezy masowe, w tym sportowe w Lombardii oraz w Wenecji Euganejskiej. Zawieszono zajęcia na uczelniach wyższych w Lombardii, Piemoncie, Wenecji Euganejskiej, Friuli Wenecji Julijskiej oraz Emilii Romanii. Zamknięte pozostaną również szkoły w Lombardii, Piemoncie, Wenecji Euganejskiej, Wenecji Julijskiej oraz Emilii Romanii oraz zawieszone wszystkie wyjazdy szkolne na terenie całych Włoch" - przypomniał w komunikacie resort.

Epidemia koronawirusa rozprzestrzeniła się na 25 krajów i terytoriów na świecie, w tym na kilka europejskich, m.in. Włochy, Niemcy, Francję i Finlandię. Poza Chinami kontynentalnymi zanotowano dotąd 26 zgonów – 8 w Iranie, 7 w Korei Płd., 3 w Japonii i 6 we Włoszech, 2 w Hongkongu, po jednym na Filipinach, na Tajwanie i we Francji.

Po Chinach krajem, gdzie wirus najszybciej się rozprzestrzenia, jest Korea Południowa. Do 763 wzrosła tam liczba zakażonych koronawirusem wywołującym ostre zapalenie płuc COVID-19 – podało w poniedziałek Centrum Kontroli Zachorowań i Prewencji w Seulu. W niedzielę zanotowano 161 przypadków nowych zakażeń. Z powodu koronawirusa zmarło tam 7 osób.

W ostatnich dniach coraz więcej przypadków zachorowań stwierdzono we Włoszech, gdzie na północy kraju w kilka dni stwierdzono 219 przypadków zachorowań. Zmarło sześć osób zakażonych koronawirusem SARS-Cov-2. W Lombardii i w Wenecji Euganejskiej zanotowano zdecydowaną większość z potwierdzonych dotąd we Włoszech przypadków zachorowań.

Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza podróże, które nie są konieczne, do miasta Daegu oraz powiatu Cheongdo w prowincji Północny Gyeongsang, w których ma miejsce przeważająca większość zarażeń koronawirusem na terenie Korei Południowej - poinformował w komunikacie resort.

MSZ przypomniał, że w związku z wprowadzonym od 23 lutego najwyższym poziomem zagrożenia epidemiologicznego w kraju, podróżującym do pozostałych regionów Korei Południowej zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności.

Resort zaapelował też o śledzenie bieżących doniesień nt. zagrożenia koronawirusem przed wyjazdem za granicę i przypomniał, że aktualne komunikaty oraz wytyczne można znaleźć na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Światowej Organizacji Zdrowia oraz Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób. Ponadto MSZ rekomenduje również obserwowanie komunikatów międzynarodowych portów oraz linii lotniczych, które podejmują własne działania prewencyjne.

Po Chinach krajem, gdzie wirus najszybciej się rozprzestrzenia, jest Korea Południowa. Do 763 wzrosła tam liczba zakażonych koronawirusem wywołującym ostre zapalenie płuc COVID-19 – podało w poniedziałek Centrum Kontroli Zachorowań i Prewencji w Seulu. W niedzielę zanotowano 161 przypadków nowych zakażeń. Z powodu koronawirusa zmarło tam 7 osób. Do poniedziałku - jak poinformowało południowokoreańskie ministerstwo obrony - zakażenie koronawirusem wykryto w Korei Południowej u 11 żołnierzy, a ok. 7,9 tys. innych zostało poddanych kwarantannie, by nie dopuścić do rozprzestrzenienia się wirusa w koszarach. (