Linie United oświadczyły, że zawieszenie lotów do Hongkongu, które miały być wznowione 21 lutego oraz do Chin kontynentalnych, które planowano wznowić 28 marca, przedłużono do 24 kwietnia.

Normalnie samoloty United wykonywały codziennie 12 lotów do Chin kontynentalnych i do Hongkongu.

Również największy amerykański przewoźnik lotniczy American Airlines poinformował o przedłużeniu zawieszenia lotów do Chin i Hongkongu do 24 kwietnia z powodu zmniejszonego zapotrzebowania spowodowanego epidemią koronawirusa. Wcześniej planowano, że loty będą wznowione 27 marca.

Linie Delta Air Lines już wcześniej zawiesiły loty do Chin do 30 kwietnia również tłumacząc to spadkiem zainteresowania.

Władze federalne wprowadziły nowe restrykcje wobec pasażerów przybywających do USA z Chin. Zakazano wstępu na terytorium amerykańskie wszystkim osobom, nie będącym rezydentami lub obywatelami USA, które były w Chinach w ciągu ostatnich 14 dni.

Dodatkowo ograniczono przyloty z Chin do 11 największych portów lotniczych w USA a także inne międzynarodowe połączenia lotnicze z pasażerami, którzy byli w Chinach w ciągu ostatnich 14 dni. Obywatele USA, którzy byli ostatnio w prowincji Hubei będą poddani kwarantannie.

Według informacji władz chińskich bilans śmiertelnych ofiar koronawirusa w Chinach wzrósł w czwartek o 242 osoby do 1.350. W prowincji Hubei, będącej pierwotnym ogniskiem epidemii, wykryto 14.840 nowych przypadków zakażeń. Zakażonych jest tam łącznie 48.206 osób.