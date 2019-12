W siedzibie MRPiPS w czwartek odbyła się uroczystość powołania Rady Rodziny przez szefową resortu Marlenę Maląg. W wydarzeniu wziął udział premier Mateusz Morawiecki.

"W życiu każdego państwa, które chce się rozwijać, rodzina musi mieć centralne miejsce, ponieważ tam powstaje ten podstawowy zaczyn do życia społecznego, państwowego i życia indywidualnego. Każdy z nas tam odbiera wychowanie, wykształcenie i tam uczeni jesteśmy życia" - powiedział szef rządu.

Podkreślił, że jednym z głównych zadań Rady będzie tworzenie odpowiedniej przestrzeni do rozwoju dla dzieci i młodzieży.

Morawiecki skierował też prośbę do Rady Rodziny o kolejne pomysły i rozwiązania w obszarze usług publicznych, w obszarze działania administracji państwowej i samorządowej w obszarze życia społecznego. Premier stwierdził, że to na barkach kobiet, "wspaniałych żon, mam, babć, sióstr, córek spoczywa w dużym stopniu życie rodziny", jednak - jak mówił - również mężczyźni mają "obowiązek, żeby wspierać i pomagać paniom".

"Chcemy tworzyć najlepsze rozwiązania również dla kobiet, które umożliwią z jednej strony jak najlepsze, jak najbardziej owocne, piękne wychowanie dzieci, a z drugiej strony dadzą ten fundament wartości, fundament aksjologiczny, a więc pozwolą odeprzeć te czasami bardzo sprytnie prowadzone działania ideologiczne dla destabilizacji rodziny" - powiedział premier.

"Wzmocnijmy rolę kobiety i w rodzinie, i w życiu społecznym, i w pracy, i w karierze zawodowej tak, żeby wszystko można było we właściwy sposób pogodzić ze sobą" - dodał.

Szefowa MRPiPS zwróciła się do nowo powołanych członków rady. "Czuję się zaszczycona, że przyjęliście państwo tak poważne zobowiązanie" - powiedziała.

Jak wskazała, ostatnie cztery lata to dobry czas dla Polski, a przede wszystkim dla polskich rodzin. "Rząd Prawa i Sprawiedliwości, Rząd Zjednoczonej Prawicy to przede wszystkim wiarygodność; to programy, które przyczyniły się do podniesienia godności rodziny, w tym też zwrócenia uwagi na rodzinę wielodzietną" - zaznaczyła.

Dodała, że cieszy się na współpracę z pełnomocnikiem rządu do spraw polityki demograficznej Barbarą Sochą. "Mamy kolejne wyzwania. Te wyzwania, które zostały już zapisane w Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju pana premiera Mateusza Morawieckiego, gdzie jest wspomniane o pułapce demograficznej" - wskazała.

"I to jest właśnie wyzwanie na kolejną kadencję (...), wyzwanie opracowania strategii kompleksowych działań, które przyczynią się i będą mogły być wdrożone, aby przede wszystkim rodzina mogła godnie się rozwijać i aby rodziło się coraz więcej młodych Polek i młodych Polaków. Na tym nam bardzo zależy i nie ukrywam, że bardzo się cieszę, że takie wyjątkowe osoby, tak zaangażowane (...) zgodziły się z nami współpracować w Radzie Rodziny" - mówiła szefowa MRPiPS.

Pełnomocnik rządu do spraw polityki demograficznej Barbara Socha zaznaczyła, że celem jest przygotowanie kompleksowej strategii demograficznej, która "będzie pakietem rozwiązań z bardzo różnych dziedzin". "Chcemy korzystając ze wsparcia rady przygotować kompleksowy pakiet rozwiązań. Chcemy to rozwiązanie tworzyć też w oparciu o badania, analizy, także doświadczenia z innych krajów. Tylko precyzyjna diagnoza pozwoli nam przygotować skuteczny program" - powiedziała Socha.

Na początku uroczystości minutą ciszy uczczono ofiary wybuchu gazu w Szczyrku.

Do Rady powołanych zostało w sumie 14 osób – profesorów, ekspertów i przedstawicieli organizacji pozarządowych. Przewodniczącą Rady została działaczka społeczna Dorota Bojemska.

W skład rady weszli także: wiceprezes PKO BP Rafał Antczak, poseł PiS Dominika Chorosińska, profesor Szkoły Głównej Handlowej Ewa Frątczak, prezes Fundacji Mamy i Taty Marek Grabowski, burmistrz Nysy Kordian Kolbiarz, prezes Związku Dużych Rodzin "Trzy Plus" Joanna Krupska, wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju Bartosz Marczuk, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Michał Michalski, prezes Fundacji Narodowy Dzień Życia Jacek Sapa, poseł PiS Anna Maria Siarkowska, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Krzysztof Szwarc, poseł PiS Piotr Uściński, współtwórca Akademii Familijnej Janusz Wardak.

Do zadań Rady Rodziny należeć będzie m.in. inicjowanie i wspieranie działań na rzecz promowania kultury prorodzinnej oraz promocja tradycyjnej rodziny, opracowanie kierunków działań, których celem jest poprawa sytuacji demograficznej w Polsce, przedstawianie ministrowi propozycji rozwiązań w zakresie polityki demograficznej w Polsce.