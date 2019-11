Otwiera to drogę do tego, by w tym tygodniu w Parlamencie Europejskim odbyło się głosowanie nad kolegium pod przewodnictwem Ursuli von der Leyen.

Zgodnie z art. 17 Traktatu o UE lista kandydatów na komisarzy jest przyjmowana przez Radę w porozumieniu z wybranym przewodniczącym Komisji. Von der Leyen wyraziła zgodę na propozycję listy 21 listopada.

Mimo uzgodnień z UE i formalnego obowiązku swojego kandydata nie przedstawiła Wielka Brytania. Ustępująca KE wszczęła wobec tego procedurę o naruszenie prawa UE wobec Londynu, ale i to nie zmobilizowało rządu premiera Borisa Johnsona do podporządkowania się woli Brukseli.

Cała sprawa wywołuje pytania prawne, bo zgodnie z decyzją Rady Europejskiej liczba komisarzy wraz z przewodniczącym ma odpowiadać liczbie państw członkowskich. Tymczasem nowa KE będzie liczyć 27 osób.

Przedstawiciele instytucji unijnych podkreślają jednak, że z wewnętrznych opinii prawnych wynika, że nowa Komisja może zacząć działać bez Brytyjczyka w składzie. Głosowanie nad poparciem dla kolegium pod przewodnictwem Niemki zaplanowano na środę w Strasburgu.