Telewizja TVE oraz radio “Onda Cero” odnotowują, że obóz rządzący nie tylko wygrał niedzielne wybory, ale zdobył prawdopodobnie dodatkowe miejsca w stosunku do dotychczasowego stanu posiadania. Madrycka rozgłośnia wskazuje, że wynik PiS w niedzielnych wyborach dowodzi, iż większość Polaków nie chce politycznej zmiany w kraju.

Dziennik “El Mundo” odnotowuje, że niedzielna wygrana PiS przy wysokiej, jak na polskie warunki frekwencji, stanowi kolejny sukces Jarosława Kaczyńskiego. Stołeczna gazeta opisuje w poniedziałek postać lidera obozu rządzącego.

“Jarosław Kaczyński nie zajmuje żadnego stanowiska państwowego i nie wchodzi w skład rządu, ale jest osobą o największej władzy politycznej w Polsce” - odnotował hiszpański dziennik.

Madrycka gazeta wskazując, że lider PiS nie będąc “typowym charyzmatycznym przywódcą” zdołał w niedzielę przekonać do siebie większość głosujących Polaków i to on podejmuje w obozie rządzącym kluczowe decyzje. Gazeta twierdzi też, iż Kaczyński mocno dystansuje się od demokracji liberalnej.

Z kolei dziennik “ABC” przedstawia zwycięstwo PiS jako wygraną w Polsce idei państwa narodowego i katolickiego. Podkreśla, że niedzielny wynik obozu rządzącego jest dowodem na popieranie przez większość Polaków czterech lat reform wprowadzanych przez PiS.

Stołeczna gazeta odnotowuje, że PiS potrafi lepiej przekonywać do siebie niezdecydowany elektorat, korzystając przy tym, że słabości Platformy Obywatelskiej, która “po przegranych wyborach w 2015 r. wciąż nie potrafi się podnieść”.

“Ugrupowanie, z którego wywodzi się Donald Tusk, po jego odejściu cierpi na wyraźny brak przywódcy” - ocenił “ABC”.

Hiszpański dziennik spodziewa się, że ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego aby wzmocnić swój stan posiadania w Sejmie może poszukiwać ewentualnego powyborczego sojuszu z prawicową Konfederacją.