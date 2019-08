Johnson do Junckera: Nie będzie umowy w sprawie brexitu bez usunięcia backstopu

Backstop to awaryjne rozwiązanie mające nie dopuścić do przywrócenia twardej granicy między należącą do Unii Europejskiej Irlandią a Irlandią Północną, stanowiącą część Wielkiej Brytanii.źródło: ShutterStock