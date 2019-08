Szef klubu szef klubu PO-KO Sławomir Neumann powiedział PAP, że Platforma zatwierdzi zarówno listy do Sejmu, jak i kandydatów do Senatu. Nie wykluczył zarazem, że później dojść do "drobnej korekty". Rada Krajowa, jak dodał, zajmie się także "przesłaniem programowym" na kampanię wyborczą.

Dopytywany, czy doszło już do porozumienia z innymi partiami opozycyjnymi ws. kandydatów do Senatu, wyraził przekonanie, że te rozmowy zakończą się do poniedziałku. "Dzisiaj są kolejne tury (rozmów), jest jeszcze sobota, niedziela, ale wydaje mi się, że do poniedziałku to zamkniemy i będziemy mieli uchwalone listy. Może być potem jakaś korekta drobna, ale to będą detale raczej" - zaznaczył Neumann.

Przyznał, że są trudności z porozumieniem się z Lewicą ws. wspólnych kandydatów do Senatu, ale rozmowy od środy rozmowy z Lewicą prowadzi Robert Tyszkiewicz (PO). "Rozmawia dzisiaj, jest jeszcze sporo czasu, jest wśród nas coraz większa zbieżność" - podkreślił szef klubu PO-KO.

Dodał, że Platforma działa zgodnie z harmonogramem przygotowań do wyborów. "W poniedziałek Rada Krajowa, zatwierdzenie list, potem zbieranie podpisów, rejestracja i kampania" - powiedział Neumann.

Pod koniec lipca Lewica zaproponowała Pakt Senacki, który zakłada, że opozycyjne partie nie będą wystawiały przeciwko sobie kandydatów w wyborach do Senatu. Liderzy SLD - Włodzimierz Czarzasty, Lewicy Razem - Adrian Zandberg i Wiosny - Robert Biedroń zaproponowali spotkania w tej sprawie m.in.: szefowi PO Grzegorzowi Schetynie i prezesowi PSL Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi.

Listy Koalicji Obywatelskiej - do Sejmu i Senatu mają w poniedziałek zatwierdzić także rady krajowe innych partii tworzących KO: Nowoczesnej, Inicjatywy Polska i Zielonych.

Szefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer powiedziała PAP, że Rada Krajowa Nowoczesnej zbierze się wspólnie z RK PO, choć wcześniej przedstawiciele Nowoczesnej spotkają się we własnym gronie. Także w poniedziałek, jeszcze przed radą PO i Nowoczesnej, listy ma zatwierdzić Rada Krajowa Zielonych. Tego samego dnia analogiczną decyzję mają podjąć władze Inicjatywy Polskiej.

W środę zarząd PO dokonał zmian na listach w niektórych okręgach w obrębie pierwszej "piątki" kandydatów. W Rzeszowie, po rezygnacji ze startu w wyborach prezydenta Tadeusza Ferenca, "jedynkę" na liście Koalicji Obywatelskiej obejmie Paweł Poncyliusz - były polityk PiS, wiceminister gospodarki w rządach Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego, w 2011 r. przewodniczący klubu parlamentarnego Polska Jest Najważniejsza.

Zarząd Platformy dokonał też zmiany na liście gdańskiej, gdzie jako "dwójka" znalazł się były europoseł Jarosław Wałęsa. W Toruniu miejsce trzecie na liście KO otrzymała znana z protestów niepełnosprawnych w Sejmie Iwona Hartwich (wcześniej miała siódme). W Szczecinie z piątego miejsca na liście wystartuje liderka KOD Magdalena Filiks. (PAP)

autor: Karol Kostrzewa