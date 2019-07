"Bardzo istotne dla mnie było to, by po Berlinie i Paryżu przyjechać od razu do Warszawy. Polska jest ważnym państwem członkowskim UE, państwem Europy Środkowo-Wschodniej" - mówiła przewodnicząca-elekt KE. Jak zaznaczyła, kolejnym, po Polsce, celem jej wizyty będzie Chorwacja.

Von der Leyen zapowiedziała, że podczas spotkania w Warszawie przedstawi Mateuszowi Morawieckiemu główne elementy swojej strategii dla Komisji. Ponadto - jak dodała - trzema głównymi tematami jej rozmów z szefem polskiego rządu będą: zrównoważony rozwój, dobrobyt i bezpieczeństwo.