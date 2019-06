Bartek Godusławski: Jakie są pana plany na najbliższe wybory parlamentarne?

Ryszard Petru: Podjąłem decyzję, że nie będę startował w wyborach w 2019 r.

Ani do Sejmu, ani do Senatu?

W Polsce mamy do czynienia z falą totalnego populizmu, szczególnie gospodarczego. Niestety nie jestem w stanie przeciwstawić się tym tendencjom tak skutecznie, jak bym chciał. Zawsze byłem wierny swoim przekonaniom i potrafiłem iść pod prąd. Dlatego nie zamierzam brać udziału w licytacji na populizm i nie będę startował.

Będzie pan działał jako opozycja pozaparlamentarna czy szuka pracy?

Jak każdy normalny człowiek, nieoderwany od rzeczywistości, będę pracował i zarabiał na życie. Po prostu wracam do biznesu. Zawieszam zbieranie podpisów pod projektem ustawy uwalniającej handel w niedziele, ale procesy, które wytoczyli mi politycy PiS, w tym Jarosław Kaczyński, będę nadal prowadził. To, czym należy się martwić, to polska gospodarka – niestety ani PiS, ani opozycja chyba nie zdają sobie sprawy, jak szkodliwe na dłuższą metę będzie rozdawnictwo PiS. Przyjdą gorsze czasy w gospodarce. W Stanach Zjednoczonych już to widać, bo są oczekiwania obniżek stóp procentowych, słaba jest sytuacja w Niemczech, w 2020 r. spodziewam się mocnego spowolnienia i to razem z rosnącą inflacją uderzy ze zdwojoną siłą w polską gospodarkę. Ten, kto wygra wybory, będzie musiał zapłacić rachunki PiS z 13. emeryturą i 500 zł na każde dziecko na czele.

