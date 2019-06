Jak przekazał w komunikacie w tej sprawie: "w efekcie konstruktywnych rozmów z organizatorami przewozów podjęta została decyzja o zorganizowaniu dodatkowych połączeń dalekobieżnych w następujących relacjach: Rzeszów–Kraków–Katowice–Wrocław–Kostrzyn; Białystok–Warszawa–Łódź–Poznań–Kostrzyn; Olsztyn–Gdańsk–Szczecin–Kostrzyn; Kraków–Kielce–Katowice–Wrocław–Kostrzyn i Kędzierzyn Koźle–Opole–Wrocław–Poznań–Kostrzyn".

Pod koniec maja o rezygnacji Przewozów Regionalnych z zapewnienia dodatkowych pociągów na festiwal w Kostrzynie poinformowała organizująca imprezę Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, wskazując, że taka sytuacja zdarza się po raz pierwszy od 25 lat.

Kolejowa spółka w uzasadnieniu wskazywała, że uruchomienie dodatkowych komercyjnych pociągów musicREGIO jest nieuzasadnione ekonomiczne. Z taką argumentacją nie zgadzali się przedstawiciele WOŚP.

We wtorek do sprawy odniósł się premier Mateusz Morawiecki. "Po rozmowie z Joachimem Brudzińskim i minister Elżbietą Witek, w trosce o bezpieczeństwo uczestników festiwalu w Kostrzynie nad Odrą, poleciłem ministrowi Andrzejowi Adamczykowi przygotowanie pociągów, które dowiozą uczestników na miejsce" – poinformował na Twitterze.

Wcześniej pismo do przewoźnika wystosowała marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Polak, wskazując, że brak dodatkowych pociągów przy tak dużej imprezie masowej wywołałby problemy komunikacyjne nie tylko w regionie, ale w całym kraju. Informowała również o pomocy w dojeździe na festiwal, jaką zaoferowały władze niektórych województw.

We wtorek marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła przekazał, że opolski zarząd województwa zwrócił się do przewoźników z zapytaniem o możliwość organizacji transportu. Z podobnymi inicjatywami wyszły już władze województw lubuskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego.

W środę Lebda poinformował, że dodatkowe połączenia zostaną skomunikowane z ofertą rozkładową Przewozów Regionalnych, a informacje na ten temat pojawią się w najbliższym czasie. Ponadto Spółka skierowała do Lubuskiego Urzędu Marszałkowskiego ofertę dotyczącą wzmocnienia lokalnych połączeń kolejowych na terenie województwa w okresie festiwalu.

„Pasażerowie są dla nas najważniejsi. Cieszy nas, iż bardzo dobra współpraca z udziałowcami w zakończonym sukcesem procesie restrukturyzacji Spółki jest kontynuowana również przy okazji ważnych dla społeczeństwa wydarzeń” – powiedział cytowany w komunikacie prezes zarządu Spółki Przewozy Regionalne Krzysztof Zgorzelski.

Dodał, że tegoroczna oferta na obsługę festiwalu musiała zostać zmniejszona do możliwości operacyjnych przewoźnika, który w procesie restrukturyzacji dostosował m.in. wielkość taboru i liczbę pracowników do obsługi standardowych połączeń służących pasażerom w codziennych dojazdach np. do szkół czy do pracy.

Pol'and'Rock Festival to największy w Polsce i jeden z największych w Europie festiwali muzycznych. Przez wiele lat był znany pod nazwą Przystanek Woodstock. Jego 25. edycja odbędzie się w terminie 1–3 sierpnia 2019 r. w Kostrzynie nad Odrą. Na czterech scenach zaprezentuje się kilkudziesięciu wykonawców z Polski i ze świata.

Organizatorem imprezy jest Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, która w ten sposób pragnie podziękować polskiej młodzieży za jej zaangażowanie w zimowy Finał WOŚP.