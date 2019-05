W jednej z warszawskich podstawówek w weekend odbył się turniej siatkówki dla osób LGBT, który objęty był patronatem prezydenta miasta Rafała Trzaskowskiego. "Żądamy wyjaśnień od prezydenta Warszawy w zakresie faktu udzielenia patronatu temu wydarzeniu. Żądamy wyjaśnień, czy miasto było poinformowane o towarzyszących okolicznościach związanych z promocją pewnych zachowań seksualnych na terenie szkoły publicznej" - powiedział we wtorek Kaleta.

Radny PiS zwrócił uwagę, że "właśnie w taki sposób wygląda realizacja karty LGBT w Warszawie". "Spełniają się te wątpliwości, o których mówiliśmy od początku, tzn. bokiem wprowadza się pewne treści, które mogą być odbierane jako próba seksualizacji dzieci" – zauważył. "Deklaracja LGBT i sposób jej realizacji spełnia te najczarniejsze scenariusze o których mówiliśmy" – ocenił radny.

Obecny na konferencji radny PiS z dzielnicy Ursynów Mateusz Rojewski poinformował także, że wraz z radnym Jackiem Ozdobą kierują wspólną interpelację ws. tego, kto finansował to wydarzenie, kto opiniował patronat, kto wydał zgodę, żeby to wydarzenie odbyło się w szkole podstawowej, przez co dzieci były narażone na oglądanie treści erotycznych wbrew swojej woli oraz czy o organizacji tego wydarzenia była poinformowana rada rodziców. Interpelacja trafi do prezydenta Warszawy oraz burmistrza dzielnicy Ursynów.

Radny PiS Jacek Ozdoba dodał, że radnych nie oburzył sam fakt, że taki turniej miał miejsce, ale kwestie związane z dodatkową oprawą, czyli materiały, które towarzyszyły turniejowi. "Można było dostać na miejscu poradniki, była promowana np. sauna dla gejów w szkole, która jest szkoła publiczną" – stwierdził Ozdoba. "Mówimy tutaj o czymś, co może budzić kontrowersje wśród rodziców" – zauważył.

Jak powiedział, "w naszej opinii jest nie w porządku, że zmusza się obywateli, dzieci, rodziców do tego, aby w publicznych miejscach tego typu działalność się odbywała". "To nie jest teren prywatny" – stwierdził.

Prezydent Rafał Trzaskowski pytany przez dziennikarzy, na jakiej zasadzie teren szkolny został udostępniony środowiskom LGBT, odpowiedział: "Po funkcjonowaniu szkoły została udostępniona przestrzeń. My tutaj nie dyskryminujemy. Jeżeli ktoś chce robić tego typu imprezy, ma do tego absolutne prawo. Co więcej, wszelkiego rodzaju sportowym imprezom bardzo często udzielamy patronatów. Szkoła była zamknięta. To jest całkiem naturalne, że na zasadach komercyjnych w sposób prywatny każdy ma prawo do wynajęcia tego typu przestrzeni. My, jak każde miasto, nie wprowadzamy żadnej dyskryminacji" - powiedział Rafał Trzaskowski.

Na pytanie, czy było to uzgodnione z radą rodziców, odpowiedział, że jeżeli wynajmuje się szkołę po godzinach i nie ma tam uczniów, to miasto nie uzgadnia tego. "Nie było tam dzieci. Ta przestrzeń była wynajmowana po zajęciach. W związku z tym w takim momencie się nie uzgadnia z rodzicami tego, czy taka przestrzeń może być wynajęta na zasadach komercyjnych".

Z kolei dopytywany przez PAP, czy miał świadomość, że na turnieju były gadżety erotyczne odpowiedział: "Nie wiedziałem".

Trzaskowski dodał również, że "nie ma czego wyjaśniać". "Co mam wyjaśniać, że została wynajęta przestrzeń na zasadach komercyjnych po godzinach funkcjonowania? (...) My nie dyskryminujemy. Jeżeli chce wynająć jakąś przestrzeń klub sportowy, to nie sprawdzamy, skąd ten klub sportowy jest i to jest całkowicie naturalne. Po godzinach każdą przestrzeń można wynająć od miasta" - powiedział Trzaskowski.

Autorka: Natalia Kamińska, Aleksandra Kuźniar