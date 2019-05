Za propozycją nowelizacji głosowali wszyscy senatorowie. Projekt przygotowany przez senacką komisję ustawodawczą dostosowuje system prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 26 kwietnia 2018 r.

Zakwestionowany przez TK przepis zobowiązuje pracodawcę i pracowników do udzielenia informacji oraz okazania dokumentów we wszystkich sprawach objętych zakresem działania inspektora, do którego należy m.in. kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy oraz zapewnienia przez zakład pracy bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. W pewnych sytuacjach takie uprawnienie obejmuje więc także możliwość przekazania informacji i dokumentów zawierających dane osobowe pracownika.

W opinii Trybunału takie uprawnienie jest niezgodne z wyrażonym w art. 47 Konstytucji RP prawem do ochrony życia prywatnego. Jak wskazano w ocenie skutków regulacji projektu, ochrona życia prywatnego obejmuje m.in. autonomię informacyjną, która oznacza prawo do samodzielnego decydowania o ujawnieniu innym informacji dotyczących siebie, jak również prawo do kontrolowania tych informacji, jeżeli znajdują się w dyspozycji innych podmiotów.

Proponowane przez Senat wykonanie wyroku polega więc na uzupełnieniu zakwestionowanej regulacji o przepis przewidujący, że żądanie przez społecznego inspektora pracy udzielenia informacji oraz okazania dokumentów w zakresie dotyczącym danych osobowych, może zostać spełnione za zgodą osób, których te dane dotyczą.

Społeczna inspekcja pracy jest służbą społeczną pełnioną przez pracowników, mającą na celu zapewnienie przez zakład pracy bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochronę uprawnień pracowniczych, określonych w przepisach prawa pracy. Społecznych inspektorów pracy wybierają i odwołują pracownicy danego zakładu pracy. (PAP)

Autorka: Karolina Kropiwiec