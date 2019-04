Premier dzisiaj wysłał list do szefów klubów parlamentarnych, do sejmowej i senackiej komisji oświaty i do Rzecznika Praw Obywatelskich, z jednej strony relacjonując, co podczas pierwszego dnia spotkania przy okrągłym stole zostało omówione, jakie tematy zostały poruszone, niektóre tylko zasygnalizowane i zapraszając od udziału w dalszej debacie" - powiedział w poniedziałek wieczorem szef KPRM Michał Dworczyk.

Poinformował też, że dalsza debata ws. oświaty została zaplanowana na wtorek na godz. 11. Ma się ona odbyć na Akademii Pedagogiki Specjalnej (w Warszawie - PAP). Tam ma się rozpocząć praca uczestników debaty "w podstolikach". "Na 10 maja zaplanowano kolejne spotkanie plenarne, gdzie będziemy rozmawiali na tematy, które są szczegółowo w +podstolikach+ omawiane" - dodał Dworczyk.

"Reforma systemu oświatowego to jest olbrzymie wyzwanie. I nie ma co się oszukiwać, że z takim problemem, z takim wyzwaniem można sobie poradzić w tydzień albo w dwa tygodnie" - podkreślił.

Szef KPRM przypomniał, że premier wystosował zaproszenie do uczestnictwa w okrągłym stole ws. oświaty do wszystkich zainteresowanych oświatą w Polsce. "Cześć z tych osób nie odpowiedziała pozytywnie na to zaproszenie i czekały puste miejsca, i rzeczywiście tych głosów brakowało w dyskusji. Ale powiedzmy sobie też jasno, te dwie centrale związkowe i kluby opozycyjne nie mogą terroryzować i sabotować jakiegokolwiek dialogu i jakiejkolwiek rozmowy na temat przyszłości oświaty w Polsce" - podkreślił.

Pytany, kto już odpowiedział na zaproszenie premiera odparł: "Nie oczekujemy odpowiedzi. Liczymy na to, że osoby, które są zainteresowane przyszłością oświaty w Polsce po prostu przyjadą i będą rozmawiać.