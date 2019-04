We wtorek szef polskiego rządu będzie przebywał w Chicago, gdzie rozpocznie wizytę od spotkania z przedstawicielami mediów, a następnie uda się na spotkanie z przedstawicielami amerykańskiego biznesu. Podobne spotkanie z przedstawicielami biznesu odbędzie się w środę w Nowym Jorku.

"Przede wszystkim mam tam spotkania z inwestorami, ze środowiskami Wall Street w Nowym Jorku, ale także z mediami amerykańskimi i przede wszystkim tymi przedsiębiorcami, którzy chcą w Polsce inwestować" – zapowiadał Morawiecki w poniedziałek podczas rozmowy z dziennikarzami.

"My chcemy przyciągać kapitał amerykański na nowoczesne inwestycje, bo to się przekłada na wysokopłatne miejsca pracy. To jest część planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, więc to jest jeden z głównych powodów mojej półtora dniowej wizyty w Stanach Zjednoczonych" – mówił premier.

Podczas wizyty w USA Morawiecki weźmie udział w premierach filmu Petera Greenberga "Poland: The Royal Tour", poświęconego promocji naszego kraju. We wtorek premiera odbędzie się w The Lyric Opera w Chicago, a w środę w nowojorskim Muzeum Guggenheima.

"Trzymam kciuki, żeby (film) był jak najlepszy do promocji Polski, bo tego przede wszystkim ten film dotyczy" – powiedział Morawiecki.

"The Royal Tour" to seria filmów dokumentalnych przedstawiająca historię, kulturę i przyrodę najciekawszych państw świata. Formuła programu przewiduje, że przewodnikiem oprowadzającym widza jest urzędujący szef państwa lub rządu. W poprzednich edycjach "The Royal Tour" brali udział m.in.: premier Izraela, prezydent Meksyku i król Jordanii.

Godzinny dokument zrealizowany przez telewizję PBS ma przybliżyć m.in. kulturę, tradycje, walory przyrodnicze i historię naszego kraju. Widzowie zobaczą w filmie m.in.: Warszawę, Wrocław, Kraków, Wieliczkę, obóz Auschwitz-Birkenau, Malbork, Gdynię i Góry Świętokrzyskie.

Pomysłodawcami serii "The Royal Tour" i amerykańskimi producentami filmu są Peter Greenberg, gwiazda telewizji CBS i PBS, laureat nagrody Emmy, znany również jako "The Travel Detective" (CBS News) i Mitchell Cannold, producent filmów dokumentalnych, laureat nagrody Producers Guild of America, nominowany do nagrody Emmy w kategorii "Wybitny serial dokumentalny".

Polskim producentem filmu jest Piotr C. Śliwowski, producent takich filmów jak: "Miasto ruin", "Powstanie Warszawskie" i "Warsaw Uprising". (PAP)

autor: Rafał Białkowski