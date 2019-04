Według Orbana sprawy zarządzania migracją należy odebrać brukselskim biurokratom i przekazać z powrotem rządom narodowym. Podkreślił, że na żadnym kraju nie można wymuszać przyjęcia migrantów wbrew jego woli, a na teren UE nie powinno się wpuszczać nikogo, kto nie ma przy sobie ważnego dokumentu tożsamości.

Premier Węgier wystąpił też z postulatem zlikwidowania „kart (bankowych) dla migrantów” oraz wiz dla migrantów.

Według niego Bruksela nie powinna więcej dawać pieniędzy organizacjom amerykańskiego finansisty George’a Sorosa wspierającym migrację i zamiast tego przeznaczyć te środki na ochronę granic.

Zaznaczył również, że w Europie "nikogo nie powinna dotykać dyskryminacja" z tego powodu, że deklaruje się jako chrześcijanin.

Wyraził wreszcie opinię, że na czele unijnych instytucji powinni stać przywódcy przeciwni imigracji.

Jego zdaniem są to najbardziej niezbędne kroki, które pozwolą powstrzymać imigrację i zachować kulturę chrześcijańską.

Według niego stawką majowych wyborów do PE jest istnienie cywilizacji chrześcijańskiej: to, czy przywódcy Unii będą proimigracyjni czy antyimigracyjni oraz czy Europa będzie nadal należeć do Europejczyków, czy odda pole multikulturalizmowi i kontynent zostanie przekazany tłumom napływającym z innych cywilizacji.

Ocenił, że właśnie sposób traktowania migracji jest obecnie głównym źródłem niezadowolenia z elit europejskich.

Jak podkreślił, należy powstrzymać zapędy brukselskich elit do sprawowania władzy. Wyraził przy tym przekonanie, że gdyby Europa chciała, mogłaby powstrzymać masową migrację. Ale – w jego opinii - nawet nie podjęła takiej próby, a nawet obecne kierownictwo UE zachęca do migracji.

„My, Węgrzy, żyjemy tu, w Kotlinie Panońskiej, od tysiąca lat(…) i chcielibyśmy przez co najmniej kolejne tysiąc lat tu pozostać i zachować nasze granice(…) Chcielibyśmy, by następne pokolenia, nasze dzieci i wnuki mogły tak samo swobodnie decydować o swoim życiu jak my” – oznajmił.

Dodał, że w Brukseli nic nie słychać o polityce prorodzinnej. Według niego „program legalnej migracji to w istocie program całkowitej wymiany ludności” i temu trzeba stawić czoło w majowych wyborach.

Skrytykował też szefa Komisji Europejskiej Jean-Claude'a Junckera, zarzucając mu, że jest odpowiedzialny za brexit i "inwazję migrantów".

Wybory do PE odbędą się na Węgrzech 26 maja. Sondaże dają rządzącej koalicji Fideszu i Chrześcijańsko-Demokratycznej Partii Ludowej (KDNP) ogromną przewagę nad rywalami.

Według sondażu Instytutu Nezoepont Fidesz-KDNP uzyskałby 14 z 21 przypadających na Węgry mandatów w wyborach do PE, gdyby odbyły się one teraz. Narodowy Jobbik mógłby liczyć na trzy mandaty, koalicja Węgierskiej Partii Socjalistycznej (MSZP) i partii Dialog na dwa, a Koalicja Demokratyczna byłego premiera Ferenca Gyurcsanya i partia Polityka Może Być Inna (LMP) zdobyłyby po jednym mandacie.

Natomiast według prognozy Instytutu Republikon Fidesz zdobyłby 12 mandatów, czyli tyle samo co 5 lat temu, Jobbik i MSZP-Dialog po trzy mandaty, Koalicja Demokratyczna dwa, a jeden mandat przypadłby opozycyjnej partii Momentum.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska (PAP)