"Cieszę się z tego, że NATO reaguje w sytuacjach kryzysowych. Jestem dumny, że to w Warszawie w 2016 roku miał miejsce szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego, na którym zostały podjęte decyzje w sprawie utworzenia eFP i tFP, a więc utworzenia programów, które wzmacniają wschodnią flankę NATO" - powiedział PAP minister obrony, nawiązując do inicjatywy rozmieszczenia sił wzmocnionej wysuniętej obecności i dopasowanej wzmocnionej obecności wzdłuż wschodnich obrzeży Sojuszu.

Dodał, że wschodnia flanka NATO powinna być wzmocniona "ze względu na agresywną postawę Rosji". "Rosja napadła na Gruzję w 2008 roku, na Ukrainę w 2014 roku i w 2016 r. usłyszeliśmy płynący z Warszawy bardzo silny, mocny głos, że Sojusz jest solidarny, że państwa NATO wspierają się wzajemnie. Stąd obecność na terytorium Polski wojsk amerykańskich, brytyjskich, rumuńskich, chorwackich. Stąd obecność wojsk polskich na Łotwie czy też w Rumunii. Wyzwania są związane z sytuacją międzynarodową, ale chciałbym podkreślić, że na te wyzwania Sojusz Północnoatlantycki odpowiada sposób właściwy" - podkreślił Mariusz Błaszczak.

Odnosząc się do członkostwa Polski w NATO minister powiedział, że "to bardzo ważne 20 lat". "To zmiana, która doprowadziła do tego, że Wojsko Polskie dzisiaj stanowi bardzo ważny punkt na mapie Sojuszu Północnoatlantyckiego" - podkreślił. "Przez te 20 lat Wojsko Polskie zyskało bardzo silną renomę" - zauważył szef MON.

"Byłem dumny, kiedy rok temu w Pentagonie i Białym Domu usłyszałem jak najlepsze oceny współpracy Wojska Polskiego z wojskiem Stanów Zjednoczonych. Byłem dumny ze słów, które usłyszałem dotyczących właśnie zaangażowania Wojska Polskiego, profesjonalizmu polskich żołnierzy, ofiarności polskich żołnierzy. To jest najwyższa ocena i dzięki właśnie temu, że Wojsko Polskie jest w NATO, że Polska jest w NATO, możemy czuć się bezpieczni" - powiedział Błaszczak.

Zaznaczył, że Polska jest wiarygodnym członkiem Sojuszu. "Wnieśliśmy wiarygodność, wnieśliśmy profesjonalizm, wnieśliśmy zaangażowanie, cechy polskie. Wnieśliśmy także odpowiedzialność za bezpieczeństwo całego Sojuszu Północnoatlantyckiego. Dowodem tego jest fakt, że poważnie traktujemy nasze zobowiązania, że wydajemy 2 proc. PKB na obronność, czy jesteśmy stawiani jako przykład państwa, które poważnie podchodzi do swoich obowiązków" - mówił minister obrony.

"Przeznaczamy także duże sumy na modernizację Wojska Polskiego. Zainaugurowałem 20-lecie obchodów uczestniczenia Polski w Sojuszu Północnoatlantyckim podpisaniem planu modernizacji technicznej. W ciągu najbliższych siedmiu lat wydamy prawie 185 miliardów złotych na modernizację Wojska Polskiego" - przypomniał szef MON. "Rozwijamy liczebnie Wojsko Polskie, a więc stanowimy ważny punkt na mapie Sojuszu Północnoatlantyckiego" - dodał.

Minister obrony przypomniał, że w ramach obchodów 20-lecia członkostwa w NATO prezydent Andrzej Duda odwiedzi dowództwo Korpusu Północno-Wschodniego w Szczecinie, w Polsce będą gościć premierzy państw Grupy Wyszehradzkiej - Polski, Czech i Węgier, które razem wchodziły do NATO, oraz Słowacji, która dołączyła pięć lat później. Jak dodał, 12 marca prezydenci Polski i Węgier złożą wizytę w Pradze. W sobotę w 20 miastach w Polsce odbędą się wojskowe pikniki z pokazami sprzętu. "To czas, w którym będziemy pokazywać, że jesteśmy gotowi na to, żeby wspólnie zapewnić bezpieczeństwo państwom zrzeszonym w sojuszu" - powiedział Błaszczak.

W mijającym tygodniu szef MON towarzyszył prezydentowi Andrzejowi Dudzie, który odwiedził w Orzyszu żołnierzy służących jako siły wysuniętej wzmocnionej obecności na wschodniej flance (eFP) i Amerykanów rotacyjnie stacjonujących w ramach inicjatywy Atlantic Resolve podjętej przez USA w 2014 r. wobec rosyjskiej agresji na Ukrainie. Na tydzień obchodów NATO przypadła także doroczna odprawa kierownictwa MON i kadry dowódczej sił zbrojnych, która z tej okazji odbyła się w Pałacu Prezydenckim.

"Sygnał, jaki płynie z Polski do innych państw, dowodzi, że wspólnie jesteśmy w stanie przeciwstawić się agresji zewnętrznej, jesteśmy solidarni, wspólnie tworzymy sojusz, który gwarantuje bezpieczeństwo państw wolnego świata, że jest to najpotężniejszy sojusz w historii, sojusz państw zdeterminowanych, żeby bronić wolności" - powiedział Błaszczak.

Polska, Czechy i Węgry wstąpiły do NATO 12 marca 1999 r. jako pierwsze kraje dawnego bloku wschodniego. Przed przyjęciem tych trzech państw Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego liczyła 16 członków, obecnie jest ich 29. Ostatnie rozszerzenie miało miejsce w 2017 r., kiedy do sojuszu wstąpiła Czarnogóra. W ubiegłym roku na szczycie w Brukseli sojusznicy zaprosili Macedonię Północną.