Szef rządu wyraził zadowolenie z tego, że "jesteśmy dzisiaj w tym momencie naszego wspaniałego programu odtwarzania posterunków policji pozamykanych wcześniej niestety przez naszych poprzedników".

"Już dzisiaj mamy tę wielką radość, że możemy pokazać rzeczywistą odbudowę i posterunków i morale policji i tworzenia formacji, która służy bezpieczeństwu Polaków" - mówił. W tym kontekście przytoczył statystyki mówiące, że w 2015 r. "bezpiecznymi czuło się ok. 60-kilka proc. Polaków, dzisiaj jest to 86 proc. To ogromna zasługa policji polskiej, wszystkich formacji, które dbają o bezpieczeństwo" - podkreślił.

Szef rządu nawiązał też do gminy Dubeninkach, która - jak mówił - została pozbawiona posterunku policji, jak wiele innych. "My dzisiaj te posterunki odtwarzamy. W tym okresie świętowania stulecia odzyskania niepodległości Polski otwieramy setny posterunek policji. Tego typu działania przyczyniają się do odbudowy bezpieczeństwa i do utrwalenia bezpieczeństwa dla całego polskiego społeczeństwa" - powiedział Morawiecki.