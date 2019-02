Jan Olszewski był wielkim państwowcem, służącym Polsce do ostatniej chwili. Zawsze był gotów służyć swoją życzliwością, radą i niezwykłym doświadczeniem. To powód do mojego wielkiego szacunku i - mam nadzieję - szacunku wszystkich Polaków dla pana premiera. Jego rząd chciał dokonać wielkiej zmiany, wielkiego dopełnienia walki o naszą wolność. - powiedział prezydent Andrzej Duda.

Jan Olszewski był wyjątkowym człowiekiem i politykiem, który z odwagą i poświęceniem służył Polsce i Polakom; cześć Jego pamięci - napisał w piątek marszałek Senatu Stanisław Karczewski.

"Zmarł Jan Olszewski, były premier, obrońca w procesach politycznych okresu PRL, uczestnik Powstania Warszawskiego. Wielki człowiek i prawdziwy patriota. Pokój Jego duszy" - tymi słowami marszałek Sejmu Marek Kuchciński pożegnał zmarłego w piątek byłego premiera.

Do informacji o śmierci Olszewskiego odniosła się Beata Kempa. "Szanowny Panie Premierze Janie Olszewski - zanosi Pan przed tron Najwyższego niebywałą uczciwość, miłość do Ojczyzny i wrażliwość na krzywdę drugiego człowieka. Dziękujemy za wszystko! Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie" - napisała minister na Twitterze.

"Zmarł Premier Jan Olszewski. Wielki patriota. Wiernie służył Polsce i Polakom. Zawsze bronił polskich spraw. Wspaniały człowiek. Zawsze po stronie najsłabszych, krzywdzonych, zwykłych ludzi. Cześć Jego pamięci. Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie" - napisała na Twitterze Beata Szydło.

"Odszedł Jan Olszewski, wielki patriota, niezłomny polityk, który wyprzedził swoją epokę. Państwowiec, który przybliżył Polskę do NATO. Niewiele osób jego formatu pozostało w polskiej polityce. Spoczywaj w pokoju Premierze" - napisał szef MON Mariusz Błaszczak na Twitterze.

"Zmarł premier Jan Olszewski, znany obrońca opozycjonistów, był pierwszym premierem, z którym współpracowałam jako prezes NBP i była to wzorowa współpraca, za co pozostanę mu wdzięczna" - napisała Gronkiewicz-Waltz na Twitterze.

Kondolencje w związku ze śmiercią Jana Olszewskiego złożyła ambasador USA w Polsce. "Ze smutkiem przyjęłam wiadomość o śmierci Premiera Jana Olszewskiego, obrońcy opozycji w czasach PRL i orędownika wejścia Polski do NATO. Wyrazy współczucia dla jego najbliższych" - napisała na Twitterze Georgette Mosbacher, ambasador USA w Polsce.

Odszedł Premier Jan Olszewski. Człowiek niezwykle zasłużony dla Polski, wierny ideałom, zawsze służył naszemu krajowi. Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie" – napisała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

"Odszedł premier Jan Olszewski, patriota, obrońca opozycjonistów w procesach politycznych w PRL. Cześć Jego pamięci" - napisał wicepremier Jarosław Gowin na Twitterze.

"Smutna wiadomość nadeszła z Warszawy: premier Jan Olszewski nie żyje. Odważny obrońca w procesach politycznych, uczestnik Solidarności, dobry człowiek. Niech spoczywa w pokoju" - napisał Donald Tusk na Twitterze.

"Jan Olszewski to zawsze była wyjątkowa postać. Był on dla nas wszystkich - i myślę, że również dla pana prezesa Kaczyńskiego - przykładem tego, jak można być niesłychanie przyzwoitym i w każdym calu niezwykle porządnym człowiekiem - a jednak funkcjonować w polityce" - oceniła doradczyni prezydenta Andrzeja Dudy Zofia Romaszewska.

Zdaniem byłego szefa Unii Wolności i Partii Demokratycznej Władysława Frasyniuka dla wielu ludzi z jego pokolenia "Jan Olszewski jest symbolem polskiej inteligencji, która stawała w obronie represjonowanych, a zwłaszcza w obronie polskich robotników".

Bez heroizmu Jana Olszewskiego nie byłoby wolnej Polski. Zostawił nas z apelem o pojednanie i wzajemne przebaczenie. Od nas samych zależy, co z jego testamentem zrobimy - napisał po śmierci byłego premiera lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

Premier Jan Olszewski był najwybitniejszym polskim mężem stanu XX wieku, niepodległość była punktem odniesienia w całym jego myśleniu politycznym - powiedział Antoni Macierewicz. Dodał, że ostatnie słowa Olszewskiego jakie usłyszał brzmiały: "nie jest w moim obowiązku, żeby się poddać".

Premier Mateusz Morawiecki o Janie Olszewskim: "Był osobą krystalicznie uczciwą i wierną swoim poglądom, a jednocześnie ogromnie odważną, udowadniał swoją niezłomność wielokrotnie; Rzeczpospolita poniosła dziś niewyobrażalną stratę".

"Odszedł człowiek dla Polski bardzo zasłużony, w którego życiu, jak w soczewce, odbija się cała złożoność czasów PRL i III RP" - napisał na Facebooku w piątek prof. Antoni Dudek, historyk z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Jarosław Kaczyński o Janie Olszewskim: "Polska poniosła wielką stratę. Odszedł człowiek wybitny, zasłużony dla niepodległości, jeden z liderów obozu patriotycznego".