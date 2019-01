Od 2015 r. wilki występujące w WPN nie rozmnażają się. "Jest zapaść. Wilków jest coraz mniej i to jest za mało tych zwierząt na tym obszarze" - powiedział Maciej Romański z Pracowni Naukowo-Edukacyjnej WPN.

Jeszcze cztery-pięć lat temu w parku było ok. 30 wilków. Teraz – według szacunków WPN – jest jedynie sześć lub osiem osobników.

Romański wymienia kilka przyczyn takiej sytuacji. Jedną z nich jest migracja wilków z wigierskiego parku. "Stało się tak, bo doszło do walki między zwierzętami o pozycję w stadzie na tym terenie. W parku pojawiły się też wilki z zewnątrz" - powiedział PAP pracownik parku.

Dodatkowo, wśród wilków z Suwalszczyzny zapadła epidemia. Część z nich zachorowała na świerzbowca - pasożyta powodującego utratę sierści i w konsekwencji wychłodzenie organizmu, nierzadko prowadzące do śmierci. Kilka wilków padło z tego powodu.

Kolejnym powodem spadku populacji wilka – według Romańskiego – jest ingerencja człowieka. Od 2015 r. na terenie parku i w jego pobliżu znaleziono kilka martwych wilków, które wpadły we wnyki albo zostały zastrzelone.

Obecnie w WPN jest kilka wilczych par. Naukowcy z parku mają nadzieję, że w tym roku zwierzęta wreszcie się rozmnożą. "Jedna z par zachowuje się tak, jakby przygotowywała się do godów" - mówi Romański. Wilki szczenią się na przełomie kwietnia i maja. W jednym miocie zwykle rodzi się od czterech do siedmiu wilcząt, ale zdarzają się mioty liczące do 12 szczeniąt.

Pracownicy WPN z niecierpliwością czekają na narodziny młodych wilków, bo zbyt mała ich ilość to niedobra wiadomość dla parku. "Obecność wilków sprzyja regeneracji lasu. Wilk w naturalny sposób reguluje populacje innych zwierząt takich, jak sarny, jelenie, dziki i lisy. Wilk selekcjonuje zwierzęta słabe i chore" - wyjaśnił Romański.

Wilki znad Wigier polują także na bobry, których w tym regionie jest nadmiar od wielu lat. "Wilki polubiły i polują na nasze bobry, chociaż to małe zwierzęta. Widocznie to mięso musi im szczególnie smakować" - dodał Maciej Romański.

W Polsce – według różnych źródeł – żyje od 1500 do 2500 wilków. Stada liczą do 20 osobników, zwykle jednak są znacznie mniej liczne, będąc grupą rodzinną składającą się z pary rodzicielskiej, młodych i ewentualnie części wilków z poprzedniego miotu. Watahy mają ściśle określoną hierarchę wewnętrzną. (PAP)

autor: Jacek Buraczewski