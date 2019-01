"W przypadku A4 rozpatrywane są trzy warianty przebudowy" - powiedział Adamczyk. "Są one tak różne, że nie możemy mówić o dokładnych kosztach, kalkulowane są one w okolicach 4 mld zł" - poinformował w trakcie czwartkowej konferencji.

Jak mówił minister, jeden wariant przebudowy A4 przewiduje prace "na obecnym śladzie, kolejny na nowym przebiegu, a trzeci jest kombinacją dwóch wskazanych wariantów".

"Pieniądze będą pochodziły z Krajowego Funduszu Drogowego, będzie konieczność zwiększenia limitu na drogi krajowe" - dodał.

Adamczyk przypomniał też, że zgodnie z jego wcześniejszymi zapowiedziami, w grudniu ogłoszono przetargi na wykonanie analizy technicznej w związku z planowanym poszerzeniem autostrady a2 pomiędzy Łodzią a Warszawą.

"Ruch na autostradzie A2 pomiędzy Warszawą i Łodzią już teraz zbliża się do wartości granicznych dla obecnego przekroju, a w najbliższych latach spodziewany jest dalszy stopniowy jego wzrost. Spowoduje to, że w perspektywie kilku najbliższych lat może dojść do wyczerpania przepustowości tej trasy. To połączenie będzie miało także bardzo istotne znaczenie w kontekście planów realizacji Centralnego Portu Komunikacyjnego. Dlatego podjęliśmy decyzję o rozbudowie tego odcinka A2 do trzech pasów ruchu w każdą stronę" – powiedział minister Adamczyk.

Minister dodał, ze prace przygotowawcze będą prowadzone maksymalnie do 2021 roku. Ich koszt jest szacowany na około 7 mln zł. Budowa dodatkowych pasów została przewidziana na okres nawet do 3 lat, z uwagi na to, że prace są planowane bez wyłączania odcinka z ruchu. Łączny koszt rozbudowy może wynieść ok. 600 mln zł.

Obecny na konferencji prasowej p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Tomasz Żuchowski poinformował, że otwarcie ofert w tych przetargach nastąpi 29 stycznia i 1 lutego odpowiednio w oddziale łódzkim i warszawskim Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Dodał, że zgodnie z obecnie obowiązującym harmonogramem poszerzona autostrada powinna zostać oddana do użytku w roku 2024 lub w 2025.

Zgodnie z planem docelowo A2 będzie miała od węzła Konotopa do węzła Pruszków dwie jezdnie po 4 pasy ruchu, natomiast dalszy odcinek - do granicy województwa mazowieckiego - będzie posiadał 2 jezdnie po 3 pasy ruchu.

W grudniu ubiegłego roku minister Adamczyk zapowiedział likwidację nieczynnego Punktu Poboru Opłat (PPO) Pruszków na A2, który powoduje zakłócenia w płynności ruchu. Obecnie na obszarze PPO Pruszków zlokalizowanych jest 17 wysp dzielących, które miały służyć jako infrastruktura do przyszłego poboru opłat od samochodów osobowych. Prędkość na tym odcinku, ze względów bezpieczeństwa, jest ograniczona do 40 km/h, co przy dużym natężeniu ruchu powoduje zakłócenia w płynności ruchu.

W czwartek szef resortu infrastruktury poinformował, że ogłoszono już przetarg na likwidację wysp na terenie punktu poboru opłat w Pruszkowie dzięki czemu poprawi się płynność ruchu przy jednoczesnym zachowaniu pełnych standardów bezpieczeństwa.