USA: Węgry odmówiły ekstradycji do USA dwóch Rosjan

Facebook 0

Wykop 0

Tweet

Węgry odmówiły Stanom Zjednoczonym ekstradycji do USA dwóch Rosjan podejrzanych o handel bronią i odesłały ich do Rosji – poinformowała we wtorek rzeczniczka Departamentu Stanu USA Heather Nauert.