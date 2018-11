PAP dowiedziała się, że Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało we wtorek rano w Warszawie byłego szefa Komisji Nadzoru Finansowego Marka Chrzanowskiego. W prokuraturze w Katowicach zostaną mu postawione zarzuty korupcyjne.

Dworczyk, komentując w Polskim Radiu zatrzymanie Chrzanowskiego, ocenił, że jest to dowód na to, iż "państwo sprawnie działa". "Radzi sobie nawet w takich kryzysowych sytuacjach" - podkreślił szef KPRM.

Jak zaznaczył, "od początku, kiedy ta sprawa ujrzała światło dzienne, wszystkie organy państwa pracują bardzo sprawnie".

Zdaniem Dworczyka, "bez wątpienia musiały być podstawy, że doszło do tego zatrzymania". "Natomiast wydaje mi się, że z ferowaniem sądów w tej sprawie należy zaczekać do zakończenia procesu. To prokuratura, a następnie sąd muszą ocenić, jaka była rzeczywista rola Chrzanowskiego w tej sprawie" - stwierdził szef kancelarii premiera. Wskazał, że dopiero po wyroku sądu będzie można "jednoznacznie mówić, co się właściwie wydarzyło". (PAP)

autor: Anna Tustanowska