Jak dodała Juszkiewicz, wyższa sprzedaż "dotyczy głównie artykułów niespożywczych typu odzież, sprzęt gospodarstwa domowego czy artykuły radiowo-telewizyjne".

Dlatego też specjalnie do Black Friday przygotowują się sklepy oraz firmy z tych branż. "Jest to oczekiwany dzień przez klientów" - powiedziała PR manager sieci sklepów MediaMarkt Wioletta Batóg. Jak dodała, dlatego też "nasze sklepy oraz firmy dostarczające produkty przygotowują się do sprzedaży w tym dniu".

Jak przyznała Wioletta Batóg, "z roku na rok sklepy MediaMarkt obserwują coraz większe zainteresowanie klientów Black Friday".

Organizowana przez sklepy wyprzedaż w tzw. Black Friday (Czarny Piątek) i Cyber Monday (Cyfrowy Poniedziałek) wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych, zyskuje coraz większą popularność w Europie, także w Polsce.

Black Friday jest obchodzony następnego dnia po Święcie Dziękczynienia – w tym roku to 23 listopada. Głównie dotyczy sklepów stacjonarnych, ale w akcji obniżek biorą też udział również e-sklepy. Natomiast Cyber Monday (Cyfrowy Poniedziałek) dotyczy sklepów internetowych. W tym roku wypada w poniedziałek, 26 listopada.

Jak przypomina Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, wszystkie produkty kupione na wyprzedaży można reklamować.

W przypadku towarów kupionych stacjonarnie, "jeżeli produkt ma wadę, należy zwróć się do sprzedawcy w ciągu 2 lat od dnia wydania rzeczy" - podaje UOKiK. Dodaje, że: "Można żądać naprawy lub wymiany towaru, obniżenia ceny. Przedsiębiorca musi rozpatrzyć taką reklamację w ciągu 14 dni – jeśli nie dotrzyma terminu, przyjmuje się, że ją uznał. Jeśli wada jest istotna, możesz żądać nawet odstąpienia od umowy. Aby zgłosić reklamację, najlepiej posiadać dowód zakupu np. paragon, potwierdzenie przelewu" - radzi urząd.

"Gdy kupujesz przez internet masz prawo do reklamacji na takich samych zasadach, jak przy zakupach zrobionych stacjonarnie" - podaje UOKiK. "Jeżeli produkt ma wadę, zwróć się do sprzedawcy w ciągu dwóch lat od daty wydania towaru. Towar zakupiony przez internet możesz zwrócić bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od momentu otrzymania" - przypomina urząd.