"Członkowie grupy, pod przykrywką fikcyjnych podmiotów gospodarczych i legalnie funkcjonujących firm przewozowych, przywozili z Turcji tygodniowo ponad 40 ton towaru z pominięciem wszelkich należności skarbowych. Była to odzież, obuwie i galanteria skórzana. Wśród sprowadzanego towaru jedną czwartą stanowiły podróbki produktów znanych firm. Z tej działalności grupa przestępcza uczyniła sobie stałe źródło dochodu" – poinformowała w środę rzecznik komendanta Śląskiego Oddziału Straży Granicznej Katarzyna Walczak.

Zatrzymano już osiem osób, które usłyszały zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i łamania prawa o własności przemysłowej.

Walczak podała, że Straż Graniczna i służby celno-skarbowe przechwyciły kilkadziesiąt tysięcy sztuk podrobionej odzieży o wartości co najmniej kilka milionów złotych. "Zajęte zostało również mienie należące do członków grupy przestępczej o wartości 760 tys. zł. Są to pieniądze i pojazdy" – poinformowała.

Czterech liderów grupy zostało aresztowanych. Pozostali trafili pod dozór policji, musieli wpłacić poręczenie majątkowe. Nie wolno im opuszczać kraju.

Walczak dodała, że działania miały związek z zatrzymaniem w marcu przez funkcjonariuszy Śląskiego Oddziału Straży Granicznej samochodu ciężarowego, w którym ukryta była kontrabanda w postaci towarów o wartości 25 mln zł, z podrobionymi znakami towarowymi.

Śledztwo w tej sprawie prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej. (PAP)

Autor: Marek Szafrański