Prezes KGHM: Perspektywy są dobre, zapotrzebowanie na miedź będzie coraz większe

Opieramy się na analizach i szacunkach think-tanków zajmujących się metalami. Tam jest ewidentnie perspektywa potencjalnego deficytu na rynku. Oczywiście każdą taką prognozę weryfikuje rynek. Długofalowa perspektywa, czyli perspektywa trzyletnia, czteroletnia czy pięcioletnia, to jest wzrastający popyt, przy utrzymaniu wzrostu gospodarczego, który mamy - mówi Marcin Chludziński.

Dodaje on także, że w sytuacji wprowadzenia ceł i ograniczeń na linii USA-Chiny nie widać spowolnienia w Państwie Środka.

To się nie odbija na naszych kontraktach i na naszej sprzedaży, co daje nam dobry sygnał. Daje nam też dobry sygnał także to, że podpisaliśmy umowę długoletnią, do 2023 roku, na handel z Chinami. Zwiększa ona wolumen sprzedaży o 32 proc. - uważa prezes KGHM.

Zobacz całą rozmowę: