Agenci warszawskiej delegatury CBA zakończyli w nocy ze środy na czwartek czynności w stołecznych biurach Komisji Nadzoru Finansowego - potwierdził Piotr Kaczorek z wydziału komunikacji społecznej CBA.

"Nasi funkcjonariusze do godziny 1. zabezpieczali dokumenty i pliki potrzebne na tym etapie śledztwa. Zakończyliśmy czynności w KNF, będziemy analizować zebrany materiał i podejmować kolejne czynności w śledztwie" - powiedział PAP Kaczorek w czwartek rano.

Wśród materiałów są, m.in. protokoły i nagrania posiedzeń Komisji, dotyczące postępowania naprawczego w Getin Banku, jego aktualizacji, ochrony kapitału tego banku oraz posiedzeń KNF dotyczących sytuacji w Idea Banku - szczególnie nabycia udziałów w GetBack oraz sprzedaży obligacji tej spółki - mówił wcześniej Kaczorek.

Śledztwo przejęte przez CBA dotyczy informacji ujawnionych we wtorek przez "Gazetę Wyborczą", która napisała, że według właściciela Getin Noble Banku Leszka Czarneckiego, szef KNF Marek Chrzanowski w marcu 2018 roku miał zaoferować przychylność dla tego banku w zamian za około 40 mln zł; Czarnecki nagrał tę ofertę i zawiadomił prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez szefa KNF.

Chrzanowski we wtorek złożył dymisję, a premier tę dymisję przyjął. P.o. szefem Komisji Nadzoru Finansowego zostanie wskazany przez premiera obecny zastępca przewodniczącego KNF Marcin Pachucki - zapowiedziała rzeczniczka prasowa rządu Joanna Kopcińska.

Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro poinformował, że polecił wszcząć śledztwo ws. podejrzenia popełnienia przestępstwa przez szefa KNF. "Prokuratura na moje polecenie wszczęła śledztwo, jest one intensywnie już prowadzone wspólnie z CBA" - powiedział Ziobro.

Premier Mateusz Morawiecki spotkał się we wtorek wieczorem z ministrem sprawiedliwości oraz ministrem koordynatorem służb specjalnych Mariuszem Kamińskim, prokuratorem krajowym Bogdanem Święczkowskim, szefem CBA Ernestem Bejdą oraz zastępcą szefa ABW Norbertem Lobą. "Prezes Rady Ministrów zobowiązał poszczególne instytucje do współpracy w celu szybkiego wyjaśnienia wszystkich aspektów sprawy. Celem służb jest ustalenie działań wszystkich osób, których zachowania miały znamiona złamania prawa lub przekroczenia uprawnień" - poinformowała PAP po spotkaniu rzeczniczka rządu.

Według "GW" z nagrania, którego stenogram Czarnecki - właściciel Getin Noble Bank i Idea Bank - przekazał prokuraturze wraz z zawiadomieniem o przestępstwie, wynika, że Chrzanowski miał proponować mu następujące przysługi: usunięcie z KNF Zdzisława Sokala – przedstawiciela prezydenta w Komisji i szefa Bankowego Funduszu Gwarancyjnego – bo jest on zwolennikiem przejęcia banków Czarneckiego przez państwo; złagodzenie skutków finansowych zwiększenia tzw. stopy podwyższonego ryzyka (kosztowało to bank ok. 1 mld zł) oraz życzliwe podejście KNF i NBP do planów restrukturyzacji banków Czarneckiego.

Bankier miałby zatrudnić w zamian za to wskazanego przez Chrzanowskiego prawnika, którego sugerowane wynagrodzenie, jak opisywała gazeta "powiązane z wynikiem banku" – miałoby wynosić 1 proc. wartości Getin Noble Banku, czyli ok. 40 mln zł.