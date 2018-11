"Gazeta Wyborcza" napisała we wtorek, że według właściciela Getin Noble Banku Leszka Czarneckiego, przewodniczący KNF Marek Chrzanowski w marcu 2018 r. zaoferował przychylność dla tego banku w zamian za mniej więcej 40 mln zł; Czarnecki nagrał tę ofertę i zawiadomił prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez szefa KNF.

We wtorek po południu Chrzanowski poinformował PAP, że składa dymisję z funkcji przewodniczącego KNF. Jak dodał, czyni to "z odpowiedzialności za sprawne funkcjonowanie nadzoru nad rynkiem finansowym i konieczność wnikliwego wyjaśnienia sprawy dla dobra państwa". Szef KPRM Michał Dworczyk poinformował we wtorek późnym popołudniem w radiowej Trójce, że premier przyjął Chrzanowskiego.

Według "GW" z nagrania, którego stenogram Czarnecki - właściciel Getin Noble Bank i Idea Bank - przekazał prokuraturze wraz z zawiadomieniem o przestępstwie, wynika, że Chrzanowski miał proponować mu następujące przysługi: usunięcie z KNF Zdzisława Sokala – przedstawiciela prezydenta w Komisji i szefa Bankowego Funduszu Gwarancyjnego – bo jest on zwolennikiem przejęcia banków Czarneckiego przez państwo; złagodzenie skutków finansowych zwiększenia tzw. stopy podwyższonego ryzyka (kosztowało to bank ok. 1 mld zł) oraz życzliwe podejście KNF i NBP do planów restrukturyzacji banków Czarneckiego.

Minister w Kancelarii Prezydent Andrzej Dera był pytany w RMF FM we wtorek, czy prezydent zwołał jakieś spotkanie w sprawie ujawnionych informacji na temat Sokala i czy Andrzej Duda ma wciąż zaufanie do niego, jako swego przedstawiciela w KNF.

"Nie umiem na to pytanie odpowiedzieć. To był jeden wątek, który mnie osobiście bardzo się nie podobał, gdzie w rozmowie z osobą postronną, szef KNF mówi, że będzie dążył do tego, aby odwołać przedstawiciela prezydenta w KNF" - powiedział Dera.

Minister był dopytywany o "plan Sokala", zgodnie z którym Getin Bank miał upaść i zostać przejęty za złotówkę przez inny duży bank. "Na to pytanie nie odpowiem, bo nie znam ani procedur, ani postępowań w tej sprawie. Nie jestem finansistą i trudno, abym się wypowiadał na tematy, na których się nie znam" - podkreślił Dera.

"Ta sprawa powinna być wyjaśniona" - oświadczył. "To nie jest wypowiedź pana Sokala, tylko to jest wypowiedź innej osoby, która o nim mówi. Tę kwestię moim zdaniem trzeba wyjaśnić" - powiedział Dera.

Dopytywany, czy na czas wyjaśniania Zdzisław Sokal powinien być przedstawicielem prezydenta w KNF, minister powtórzył, że "tę kwestię trzeba wyjaśnić, a po wyjaśnieniu będą odpowiednie reakcje prezydenta". Zaznaczył, że nie wie, czy prezydent ma zamiar w tej sprawie podjąć jakieś decyzje.

Chodzi o słowa przytaczane w publikacji „GW” słowa Chrzanowskiego: „Między nami, to Zdzisław (Zdzisław Sokal, członek KNF) ma swój plan, który wygląda w ten sposób, że on uważa, że Getin powinien upaść za złotówkę, zostać przejęty przez jeden z tych dużych banków i on chciałby dokapitalizować to kwotą dwóch miliardów złotych. Czyli ten bank, który to przejmie. I to jest jego wizja rozwiązania sprawy i nas (resztę składu KNF) atakuje za każdą decyzję, którą podejmujemy pozytywną w stosunku do banku u prezydenta, u premiera. No, ja zrobię wszystko żeby doprowadzić do wyjaśnienia tej sytuacji bo to nie jest postawa jak pan widzi szczególnie zdrowa, tak?”