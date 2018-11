Tamten konflikt pokazał, dokąd może doprowadzić izolacjonizm, a niezabieranie głosu było wówczas jednym z istotnych czynników wiodących do katastrofy - powiedziała. Zdaniem szefowej niemieckiego rządu dzisiaj znów coraz bardziej liczą się własne interesy, co może doprowadzić do wybuchów przemocy.

W swym przemówieniu Merkel wystąpiła w obronie Organizacji Narodów Zjednoczonych, zaznaczając, że choć ONZ jest na co dzień krytykowane, to stanowi ważne osiągnięcie, powstałe bezpośrednio po złych doświadczeniach drugiej wojny światowej i promujące prawa człowieka. Teraz nie byłoby łatwo coś takiego utworzyć - oceniła, dodając, że obecnie priorytetem ONZ powinna być prewencja konfliktów.

"Żadnego państwa, żadnej religii, żadnej grupy ludnościowej i żadnego pojedynczego człowieka nie wolno nam spisywać na straty" - podkreśliła pani kanclerz.

Poza nią i prezydentem Francji Emmanuelem Macronem na forum przybyli między innymi prezydent Rosji Władimir Putin, prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan i sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres, nie było natomiast prezydenta USA Donalda Trumpa. Polskę reprezentował minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. (PAP)