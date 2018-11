Z okazji Święta Niepodległości dzień otwarty w Sejmie i Senacie

Z okazji Święta Niepodległości Sejm i Senat zostały otwarte dla zwiedzających; wszyscy chętni mogą zobaczyć miejsca, gdzie na co dzień pracują posłowie i senatorowie. Parlament będzie można zwiedzać w godz. 11-16; by wejść do gmachu, wystarczy okazać dokument tożsamości.