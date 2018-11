Chciałbym, żebyśmy nawiązali przez następne 100 lat do tego wielkiego procesu, jaki został dokonany w II Rzeczpospolitej, którą odbudowano z niebytu zupełnego. A przecież zbudowano państwo, które rozwijało się coraz sprawniej, państwo które miało nowy port - Gdynię, państwo, które miało Centralny Okręg Przemysłowy, państwo, które miało wielką szansę ogromnie dynamicznego rozwoju i stania się jedną z europejskich potęg" - podkreślił prezydent.

"Chciałbym, żeby symbolem powrotu do tego była odbudowa Pałacu Saskiego, którą dzisiaj tu inaugurujemy. Chciałbym, żeby pałac z powrotem stanął, chciałbym, żeby był widomym znakiem tej Polski, która wzrasta. Chciałbym, żeby był to budynek publiczny, który będzie mógł zobaczyć także od wewnątrz każdy z moich rodaków i w którym będzie mógł także załatwić różne swoje sprawy" - powiedział prezydent.

Prezydent w spocie, opublikowanym na Twitterze Kancelarii, podkreślił, że "kiedy patrzy się na nasz naród, na nasze społeczeństwo na przestrzeni wieków, to widać dlaczego trwamy, dlaczego przetrwaliśmy". "Dlatego, że jesteśmy jak łańcuch, jak łańcuch pokoleń, jak dąb" - mówił.

"To jest właśnie nasz naród, to są właśnie kolejne pokolenia, które doprowadziły do tego, że mamy nasze suwerenne, niepodległe, wolne państwo. Państwo, które nie zależy od nikogo i nie chce zależeć od nikogo" - powiedział. "Państwo, które nie chce, żeby ktokolwiek dawał mu jakikolwiek dyktat i nie przyjmie żadnego dyktatu" - dodał.

Prezydent apelował również, by słowa o jedności były dla nas szczególnie ważne 11 listopada, kiedy - jak mówił - "cały nasz naród będzie zapatrzony w to stulecie". "Bądźmy razem, odsuńmy na bok bieżące spory. Niech to będzie nasze wielkie, wspólne narodowe święto" - podkreślił.

Andrzej Duda wskazał, że "naszym zadaniem jest nie tylko pamiętać", ale też - "na pamięci budować". "Budować wolną Polskę, budować silną Polskę, budować Polskę opartą na swojej wielkiej historii, na swoich wielkich bohaterach, ale i na swoich wielkich wartościach, dzięki którym najtrudniejsze momenty udało nam się przetrwać" - mówił.

"Wierzę w to, że będziemy razem budowali taką Polskę, o jakiej śnili ojcowie niepodległości" - podkreślił. "Wierzę w to, że ona wolna pozostanie na następne stulecia dla naszych dzieci, dla naszych wnuków, dla naszych prawnuków. Niech żyje wolna Polska" - zakończył prezydent.

Wypowiedziom prezydenta w spocie towarzyszą ujęcia z różnych uroczystości państwowych z udziałem m.in. żołnierzy Armii Krajowej i harcerzy. Na nagraniu widać również powiewające biało-czerwone flagi i Polaków - zarówno młodzież, jak i starszych - uczestniczących w pochodach i apelach.