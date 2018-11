Sasin pytany był w piątek w programie "Tłit" w telewizji WP co będzie dalej z Jakim, który bez powodzenia ubiegał się jako kandydat Zjednoczonej Prawicy o funkcję prezydenta Warszawy.

"Patryk Jaki ma co robić, jest wiceministrem sprawiedliwości, szefem komisji weryfikacyjnej, posłem, naprawdę jest człowiekiem bardzo zajętym. Natomiast jak on planuje swoją dalszą karierę polityczną to pewnie warto zapytać jego" - odpowiedział Sasin.

Na uwagę, że może warto zaproponować Jakiemu wstąpienie do Prawa i Sprawiedliwości Sasin odparł: "Myślę, że droga jest otwarta. Deklarację polityczną złożył, czyli bezpartyjności, jeśli będzie chciał to zmienić i wstąpić do Prawa i Sprawiedliwości, to ja nie widzę żadnego problemu, żeby to nie mogło nastąpić" - powiedział Sasin.

Dopytywany, czy PiS przyjmie go "z otwartymi ramionami", powiedział, że jego partia przyjmuje wszystkich, którzy chcą zmieniać Polskę. "Patryk Jaki zmienia z nami Polskę od bardzo dawna w związku z czym tak, czy inaczej, jest w tym obozie Zjednoczonej Prawicy niezależnie czy należy do Prawa i Sprawiedliwości, do Solidarnej Polski, czy jest bezpartyjny" - stwierdził Sasin.