"Osiągnęliśmy wynik najlepszy w historii wyborów samorządowych jakie kiedykolwiek ktoś osiągnął. (...) Wybory samorządowe tego roku pokazały, że sytuacja jest dobra. To znaczy, że wybory samorządowe dobrze wróżą wyborom parlamentarnym - zyskaliśmy ponad milion wyborców w stosunku do poprzednich wyborów w 2014 roku" - oświadczył Terlecki w radiu Plus.

Dopytywany o przyczyny słabszych wnyków kandydatów PiS w miastach Terlecki ocenił, że przyczyniło się do nich "medialne bombardowanie ewidentnym kłamstwem", że Prawo i Sprawiedliwość, chce wyprowadzić Polskę z UE.

Oświadczył też, że PiS podda dokładnej analizie wyniki wyborów samorządowych.

Druga tura wyborów samorządowych odbyła się w niedzielę 4 listopada. Wybrano w niej 649 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. W Gdańsku sprawujący od 1998 r. funkcję prezydenta Paweł Adamowicz ("Wszystko dla Gdańska") pokonał Kacpra Płażyńskiego (Zjednoczona Prawica), a w Krakowie Jacek Majchrowski ("Obywatelski Kraków") wygrał z Małgorzatą Wassermann (Zjednoczona Prawica). Frekwencja wyniosła 48,83 proc.(PAP)

autor: Maciej Zubel