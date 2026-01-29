Nasz taniec ze słoniem i smokiem

Przełomowe porozumienie handlowe między Unią Europejską a Indiami, w połączeniu z zachodnimi zabiegami wobec Chin, sygnalizuje możliwą zmianę w globalnej polityce. Świat, który jeszcze niedawno wydawał się podzielony na dwa główne bloki, teraz zmierza w stronę wielobiegunowego porządku, w którym tradycyjne sojusze i uniwersalne zasady stają się coraz mniej oczywiste. Komisja Europejska, napędzana ambicjami geostrategicznymi, dąży do integracji z Mercosurem i innymi potęgami, próbując wytyczyć nowe ścieżki w relacjach międzynarodowych.

Nie weźmiemy udziału w histerii

W wywiadzie z Marcinem Przydaczem, szefem Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta RP, poruszone zostały kwestie relacji Pałacu Prezydenckiego z Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Przydacz omawia specyfikę polskiej polityki zagranicznej w kontekście współpracy z USA oraz napiętych relacji z MSZ. Wywiad odkrywa kulisy politycznych napięć i wyzwań, przed którymi stoi polska dyplomacja.

Przemienieni w putinistów

W artykule Piotra Skwiecińskiego poznajemy proces transformacji rosyjskich opozycjonistów w zwolenników władzy, spowodowanej poczuciem braku nadziei na zmianę i narastającymi trudnościami emigracyjnymi. Przykład Julii Łatyniny, znanej niegdyś jako ikona opozycji, ilustruje, jak niektórzy dawni krytycy Kremla zaczynają przyjmować narracje zgodne z linią rządową, co sugeruje zmierzch liberalnych elit w Rosji i postępującą zmianę w strukturach opozycyjnych.