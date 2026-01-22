Orbán znów ma przegrać

Na Węgrzech trwa kampania wyborcza, która wzbudza emocje zarówno w kraju, jak i za granicą. W szczególności, uwagę przyciąga rywalizacja między Viktorem Orbánem a nowym graczem na scenie politycznej – Péterem Magyarem, który odszedł z Fideszu, tworząc własne ugrupowanie TISZA. Wynik wyborów, które odbędą się w kwietniu, jest trudny do przewidzenia, ale zmiany w politycznej układance są nieuniknione.

Amerykanie rozczarowani gospodarką

Jeszcze niedawno Donald Trump cieszył się wysokim poparciem, jednak obecnie Amerykanie są coraz bardziej rozczarowani jego zarządzaniem gospodarką. Polityka celna Trumpa, która miała wzmacniać rodzimy przemysł, zaczyna przynosić odwrotne skutki, wpływając negatywnie na gospodarkę USA i powodując spadek jego popularności w przededniu wyborów uzupełniających.

Geopolityka sztucznej inteligencji

Rozgrywka między Stanami Zjednoczonymi a Chinami o dominację w zakresie sztucznej inteligencji staje się coraz bardziej zacięta. Każdy z krajów obrał inną strategię rozwoju AI, co może mieć kluczowe znaczenie dla ich przewag gospodarczych i technologicznych w przyszłości. USA stawiają na komercyjne modele obliczeniowe, podczas gdy Chiny koncentrują się na wdrażaniu AI w szerokie spektrum gospodarki.