Wielkie platformy internetowe nie boją się polskich sądów

Spory z gigantami mediów społecznościowych niejednokrotnie kończą się w sądach, jednak egzekucja wyroków to zupełnie inna kwestia. Artykuł omawia przypadek Społecznej Inicjatywy Narkoleptyki, której problemy z cenzurą treści na Facebooku i Instagramie uwypuklają trudności związane z brakiem lokalnych regulacji ochronnych, zablokowanych wetem prezydenckim. Rozwiązania unijnego Aktu o usługach cyfrowych mogłyby znacząco poprawić obecną sytuację.

Problemy spółdzielni z gruntami. Nowe przepisy budzą obawy

Prace nad rozwiązaniem prawnych niejasności dotyczących gruntów spółdzielczych trwają, ale ich efekt jest niepewny. Proponowane zmiany niosą za sobą ryzyko likwidacji dla niektórych spółdzielni, takich jak warszawska SBM „Ruda”. Problematyka dotyczy zarówno historycznych uwarunkowań, jak i konieczności spłaty opłat za bezumowne korzystanie z gruntów.

Przyspiesza globalna zmiana warty

W artykule omawiane są dynamiczne zmiany w globalnych relacjach politycznych, w których Stany Zjednoczone tracą zaufanie, a Chiny zyskują na znaczeniu nawet wśród tradycyjnych sojuszników USA. Analizowana jest polityka w krajach takich jak Kanada, a także perspektywy gospodarcze wynikające z chińskiej dominacji w różnych sektorach. To wywołuje mieszane reakcje zarówno na poziomie politycznym, jak i społecznym.