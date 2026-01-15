Tatuaż z gwiazdą Dawida

Izraelski system edukacyjny kształtuje młodzież z myślą o służbie wojskowej jako świętym obowiązku, ale rosnący ruch refuseników, takich jak Itamar Greenberg, stawia ten model pod znakiem zapytania. Dla niektórych młodych Izraelczyków odmowa służby w armii oznacza konsekwencje prawne i społeczne, ale także walkę o wartości i sprzeciw wobec okupacji Palestyny.

Jak zebrać rozlane mleko

Grenlandia stała się centrum geopolitycznych kontrowersji, z amerykańskimi ambicjami dotyczącymi aneksji wyspy wywołującymi napięcia w NATO i Europie. W artykule omawiamy różne scenariusze, które mogą rozegrać się na arenie międzynarodowej, i potencjalne konsekwencje dla europejskich sojuszników.

Krwawy impas

Protesty w Iranie osiągnęły bezprecedensowy zasięg, ale szanse na upadek reżimu ajtollahów wydają się wątpliwe. Obie strony konfliktu trwają w klinczu, a brutalne represje władz spotykają się z nieustannym oporem społeczeństwa, ukazując głębokie podziały i niezadowolenie mieszkańców kraju.