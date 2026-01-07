"Według przyjętej w 1982 r. Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza wolność żeglugi jest gwarantowana również na otwartym morzu i żadne państwo nie ma prawa używać siły wobec statków zarejestrowanych zgodnie z prawem w innych krajach" – napisano w oświadczeniu rosyjskiego ministerstwa transportu, cytowanym przez agencję Reutera.

Dowództwo Europejskie sił USA (EUCOM) poinformowało w środę o zajęciu tankowca M/V Bella 1, płynącego pod rosyjską banderą i zmienioną nazwą, w związku z omijaniem amerykańskich sankcji. Bella 1 to powiązany z Wenezuelą i Iranem tankowiec, który zbiegł przed blokadą Wenezueli i od dwóch tygodni był ścigany przez amerykańskie okręty. Został objęty amerykańskimi sankcjami jeszcze w 2024 roku, za transport irańskiej ropy naftowej.

Tankowiec z floty cieni: pod jaką banderą płynął?

Według Białego Domu statek był bezpaństwowy i pływał pod fałszywą banderą. Po stawieniu oporu podczas próby zajęcia go po raz pierwszy, w grudniu 2025 roku zmienił nazwę na Marinera i został zarejestrowany jako rosyjski. Rosyjskie ministerstwo transportu przekazało, że Marinera 24 grudnia 2025 r. otrzymała „tymczasowe zezwolenie” na pływanie pod rosyjską banderą. To pierwszy w ostatnich latach przypadek zajęcia zarejestrowanego w Rosji statku przez siły amerykańskie - zaznaczyła agencja Reutera. Dodała, że według jej źródeł tankowiec został przejęty w pobliżu rosyjskich okrętów wojennych, w tym okrętu podwodnego. Nie jest jasne, jak blisko przejmowanego statku znajdowały się rosyjskie okręty, nie ma też informacji o konfrontacji między wojskami amerykańskimi i rosyjskimi - dodała agencja.

Tankowiec wykrył na północnym Atlantyku okręt Straży Przybrzeżnej USA. – Zajęto go na podstawie nakazu amerykańskiego sądu federalnego - przekazało EUCOM. – W operacji brały udział amerykańskie siły specjalne, po czym statek przekazano Straży Przybrzeżnej - powiedział Reutersowi jeden z amerykańskich urzędników. Brytyjskie ministerstwo obrony poinformowało, że Wielka Brytania na prośbę USA pomogła w operacji, prowadząc rozpoznanie z powietrza.