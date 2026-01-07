Kłopotliwa ulga dla krwiodawców

W najnowszym odcinku podcastu przyglądamy się kontrowersyjnej kwestii przywilejów dla krwiodawców. Od czasu pandemii mają oni prawo do dwóch dni wolnych, co dezorganizuje pracę niektórych firm. Pracodawcy apelują o zmianę przepisów, aby ograniczyć możliwość nadużywania tego uprawnienia. Rozporządzenie UE obliguje Polskę do przeglądu tych regulacji do 2027 roku, a dyskusja o potencjalnych zmianach już trwa.

Reforma inspekcji pracy wróci do korzeni

po wstrzymaniu prac nad ustawą o Państwowej Inspekcji Pracy (PIP), przedsiębiorcy przedstawili własny projekt, który ma na celu pełne oskładkowanie umów cywilnoprawnych. Reforma ta jest kluczowa dla realizacji kamienia milowego KPO, a brak jej wdrożenia wiązałby się z utratą znacznych funduszy unijnych. Prace nad zreformowaniem systemu są więc kontynuowane w nowej formule.

Kolejne cele Donalda Trumpa

Amerykański prezydent Donald Trump nie zwalnia tempa i rozszerza swoje międzynarodowe aspiracje. Po interwencji w Wenezueli, jego administracja kieruje uwagę na Grenlandię, rozważając jej zakup jako strategicznie ważne terytorium. Dodatkowo, Trump grozi akcjami wojskowymi wobec Kolumbii i Meksyku, podkreślając kwestie bezpieczeństwa narodowego i walki z handlem narkotykami.