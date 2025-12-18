W zalewie dosłowności

W rozmowie z Grzegorzem Turnauem, Konrad Wojciechowski bada rolę tęsknoty i nostalgii w muzyce oraz jak ironia i sarkazm mogą sprzyjać tworzeniu więzi społecznych. Turnau dzieli się swoimi przemyśleniami na temat wpływu codziennej nostalgii na jego twórczość oraz znaczenia metafory w czasach nadmiaru dosłowności.

Fundamenty prawicy

Corey Robin, w rozmowie z Elizą Sarnacką-Mahoney, analizuje paradoksy amerykańskiego konserwatyzmu, w tym wpływ różnych grup społecznych na jego utrzymanie się u władzy. Robin wyjaśnia, dlaczego konserwatyści wciąż mają wpływ na amerykańską politykę i jakie wyzwania stoją przed lewicą.

Bliski Wschód po hebrajsku

Karolina Wójcicka przedstawia napiętą sytuację na Bliskim Wschodzie, gdzie działania Izraela pod przywództwem Binjamina Netanjahu kolidują z amerykańskimi interesami. W artykule omówiono, jak działania militarne i dyplomatyczne wpływają na regionalny porządek oraz jakie są potencjalne konsekwencje dla długoterminowej stabilności w regionie.