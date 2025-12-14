Rząd ogranicza dostęp do WZ-tek

Ministerstwo Rozwoju i Technologii wprowadza poprawki dotyczące warunków zabudowy, które będą dostępne wyłącznie dla właścicieli i użytkowników wieczystych działek. Samorządowcy sądzili, że uda się rozwiązać istniejące problemy, ale furtka dla pełnomocników nadal pozostaje otwarta. Wiceminister Tomasz Lewandowski zauważa, że nowe przepisy mogą nie wyeliminować dotychczasowych patologii związanych z masowymi wnioskami.

Bruksela wzywa do poprawy systemu podatkowego

Komisja Europejska opublikowała raport ujawniający znaczącą lukę podatkową w Polsce, która dotyczy zarówno VAT, jak i CIT. Bruksela chwali polskiego fiskusa za digitalizację, ale podkreśla konieczność dalszych reform, w tym ograniczenia liczby obniżonych stawek VAT. Eksperci przewidują, że planowane zmiany mogą pomóc w walce z oszustwami podatkowymi.

Milionowe roszczenia za reformę oświaty

Rodzice braci Konstantego i Ksawerego domagają się odszkodowania za szkody wyrządzone reformą edukacji, która zlikwidowała gimnazja. Sprawa trafiła do Sądu Najwyższego i wywołuje kontrowersje dotyczące konstytucyjności przepisów o reformie oświaty. Eksperci wskazują, że proces ten ma szansę być przestrogą dla rządzących przed nieprzemyślanymi zmianami legislacyjnymi.