Handlowe małżeństwa z rozsądku

W ostatnich latach usuwanie barier handlowych stało się mniej popularne, podobnie jak cała globalizacja. Przykład wieloletnich negocjacji między Unią Europejską a państwami z Mercosur pokazuje, jak wiele przeszkód stoi na drodze do międzynarodowych porozumień. Mimo to, kraje wciąż nawiązują relacje w duchu wzajemnych korzyści, jak w przypadku umowy o całościowym i progresywnym partnerstwie transpacyficznym (CPTPP), która kontynuuje prace mimo wycofania się USA. Państwa starają się przeformułować istniejące umowy i odbudowywać relacje, szukając nowych sojuszników, zwłaszcza z perspektywy pogorszenia stosunków handlowych z USA.

Nie upadła. Pełza

Po niemal czterech latach wojny ukraińska gospodarka wciąż rośnie pomimo wyczerpania spowodowanego konfliktem. Zniszczenia infrastruktury, jak w przypadku rafinerii w Krzemieńczuku, nie zatrzymały wzrostu PKB, który w tym roku przewiduje się na około 2 proc. Przezwyciężenie gospodarczego paraliżu możliwe jest dzięki sojuszom międzynarodowym i zrównoważonemu podejściu ekonomicznemu Ukrainy, co pokazuje znaczenie partnerstw, szczególnie w czasach kryzysu.

Jeśli nie Morawiecki, to kto?

Piotr Müller opowiada o wyzwaniach stojących przed obecną polską koalicją rządową, zaciętej walce politycznej oraz problemach z decyzyjnością wynikających z różnorodności koalicyjnych środowisk. Rozmowa z Marcinem Fijołkiem ukazuje perspektywę poszukiwania kompromisów w polityce unijnej i wewnętrznych napięć między koalicjantami. Z dyskusji wyłaniają się refleksje nad przyszłością polityczną Polski, niepewnościami związanymi z integracją europejską oraz przesytem, który odczuwa społeczeństwo wobec retoryki politycznej.