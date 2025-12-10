Konkursy wracają, ale z opóźnieniem
Rząd planuje przywrócenie konkurencyjnego naboru na wyższe stanowiska w służbie cywilnej dopiero na rok 2027. Eksperci krytykują to posunięcie, uważając, że to próba zabetonowania obecnych dyrektorów, mimo nacisków ze strony Komisji Europejskiej w kwestii zwiększenia przejrzystości i profesjonalizmu rekrutacji.
ZUS żąda zwrotu zasiłków
Decyzje ZUS o żądaniu zwrotu świadczeń od prowadzących firmy matek, nawet sprzed wielu lat, budzą wiele kontrowersji. ZUS twierdzi, że roszczenia te się nie przedawniają, co prowadzi do naliczania gigantycznych odsetek, mimo iż dotychczas obowiązywały zasady ogólne przedawnienia. Krytycy zarzucają ZUS naruszanie zaufania obywateli do państwa, podważając legalność takich działań.
