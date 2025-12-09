Hossa czy zaciskanie pasa? Budżety samorządów od ściany do ściany

W artykule przedstawione są różnorodne prognozy finansowe dla polskich samorządów na nadchodzące lata. Opisano, jak niektóre miasta, jak Gliwice i Poznań, przygotowują się na rekordowe dochody, a inne, takie jak Jastrzębie-Zdrój, muszą mierzyć się z niższym budżetem i trudnościami w realizacji podstawowych obowiązków.

Prawo azylowe na cenzurowanym

Analizowany jest przypadek wycofania się Frontexu z operacji deportacji z Polski grupy Pakistańczyków. Wyjaśnione są obawy agencji związane z przestrzeganiem międzynarodowych przepisów azylowych oraz potencjalne naruszenia prawa, które stały się podstawą do wstrzymania współpracy.

Pierwsza Wigilia bez zakupów

Przedstawione wyniki badania CBOS pokazują, że większość Polaków popiera ograniczenie handlu w Wigilię. Nowe przepisy zakładają całkowite zamknięcie sklepów w tym dniu, co wpisuje się w europejski trend i ma na celu zapewnienie pracownikom handlu czasu na świętowanie z rodziną.