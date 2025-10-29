Parlamentarzysta zwrócił bowiem uwagę na problem, który zasygnalizowaliśmy w artykule „Deregulacja może wpędzić w kłopoty wiele małych firm” (DGP nr 134/2025). Wynikł on na tle nowelizacji z 24 czerwca br. (Dz.U. poz. 896), która od 2026 r. podwyższy limit zwolnienia podmiotowego w VAT z 200 tys. zł do 240 tys. zł.

Z jednej strony, zgodnie z przepisem przejściowym, tj. art. 2 ust. 1 ustawy zmieniającej: „Podatnicy posiadający siedzibę działalności gospodarczej na terytorium kraju, u których wartość sprzedaży w 2025 r. była wyższa niż 200 tys. zł i nie przekroczyła 240 tys. zł, mogą skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.”

Z drugiej jednak strony, w ustawie o VAT jest art. 113 ust. 11, który nakazuje odczekać rok tym podatnikom, którzy utracili prawo do zwolnienia podmiotowego z VAT lub z niego zrezygnowali. Taki podatnik może skorzystać z preferencji „nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia”. To oznaczałoby, że podatnik, który utraci zwolnienie z VAT w 2025 r., będzie mógł wrócić do zwolnienia nie wcześniej niż w 2027 r.

Wyjaśnienia MF

Takiego zagrożenia jednak nie będzie. W odpowiedzi na poselską interpelację wiceminister finansów Jarosław Neneman wyjaśnił, że przepis przejściowy wyłącza zasadę z art. 113 ust. 11 ustawy o VAT. Dlatego podatnicy będą mogli wrócić do zwolnienia już od 1 stycznia 2026 r., przy zachowaniu nowego limitu.

Wiceminister poinformował też, że odpowiedź na interpelację zostanie zamieszczona w Systemie Informacji Celno-Skarbowej EUREKA. - Tym samym będzie stanowić źródło potwierdzonej informacji podatkowej dla podatników oraz organów skarbowych w przypadku, gdyby nadal ta kwestia budziła jakiekolwiek wątpliwości – wyjaśnił wiceminister.

Odpowiedź z 22 października 2025 r. wiceministra finansów Jarosława Nenemana na interpelację poselską nr 12839